Елена-Кристина Лебедь запостила милое селфи с возлюбленным-политиком

Звезда "Аферистов в Сетях" рассказала, как провела выходные с Павлом Розенко.

Популярная ведущая, звезда программы “Аферисты в сетях“ Елена-Кристина Лебедь поделилась в соцсети новым кадром со своим бойфрендом, бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

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Так, на своей странице в Instagram 29-летняя звезда опубликовала милое домашнее селфи с возлюбленным. На снимке девушка нежно обнимает Розенко, пока он делает фото. В кадре Елена-Кристина появилась в теплом белом свитере с черными и желтыми полосками на рукавах, а Павел позировал в свитере синего цвета.

В описании к свежей фотографии Лебедь рассказала, что вместе с любимым устроили себе кино-уикенд. Они посмотрели три фильма, которые недавно вышли в украинский кинопрокат - “Оно-2“, “К звездам“ и “Джокер“. Ведущая коротко прокомментировала каждую кинокартину.

Наш кино-викенд закончен Рейтингом:

1) “Оно-2“ Ла 💩 но👎 (в отличие от первого “Оно“)

2) “К звёздам“ Бред Питт- красавчик, фильм - такое...

3) “Джокер“ Хоакин Феникс - гений! Фильм шедеврален: и по его игре, и по эстетике кадра. Если Фениксу не дадут Оскар - съем свой тапок“, - поделилась Елена-Кристина Лебедь.

Ранее звезда “Аферистов в Сетях“ засветилась в объятиях неизвестного мужчины.

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