Елена-Кристина Лебедь запостила милое селфи с возлюбленным-политиком
Популярная ведущая, звезда программы “Аферисты в сетях“ Елена-Кристина Лебедь поделилась в соцсети новым кадром со своим бойфрендом, бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.
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Так, на своей странице в Instagram 29-летняя звезда опубликовала милое домашнее селфи с возлюбленным. На снимке девушка нежно обнимает Розенко, пока он делает фото. В кадре Елена-Кристина появилась в теплом белом свитере с черными и желтыми полосками на рукавах, а Павел позировал в свитере синего цвета.
В описании к свежей фотографии Лебедь рассказала, что вместе с любимым устроили себе кино-уикенд. Они посмотрели три фильма, которые недавно вышли в украинский кинопрокат - “Оно-2“, “К звездам“ и “Джокер“. Ведущая коротко прокомментировала каждую кинокартину.
Наш кино-викенд закончен Рейтингом:
1) “Оно-2“ Ла 💩 но👎 (в отличие от первого “Оно“)
2) “К звёздам“ Бред Питт- красавчик, фильм - такое...
3) “Джокер“ Хоакин Феникс - гений! Фильм шедеврален: и по его игре, и по эстетике кадра. Если Фениксу не дадут Оскар - съем свой тапок“, - поделилась Елена-Кристина Лебедь.
Наш кино-викенд закончен 🍿🎥 Рейтингом: 1) «Оно-2»🍿Ла 💩 но👎 (в отличие от первого «Оно»👍) 2) «К звёздам»🍿Бред Питт- красавчик, фильм - такое...💁♀️ 3) «Джокер»🍿 Хоакин Феникс - гений! 🌟🌟🌟 Фильм шедеврален: и по его игре, и по эстетике кадра👏👏👏Если Фениксу не дадут Оскар - съем свой тапок👟
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