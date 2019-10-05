Регина Тодоренко показала подросшего сына: фото
Ведущая опубликовала счастливой семейный снимок.
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Экс-ведущая “Орла и Решки“ опубликовала семейное фото с подросшим сыном. Как сейчас выглядит малыш Регины Тодоренко и Влада Топалова, смотрите ниже.
На своей странице в Инстаграм Тодоренко разместила пост в котором призналась в любви своим мужчинам - сыну Майклу и супругу Владу.
10 месяцев спустя. Люблю вас, мои пацаны, - написала ведущая.
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В кадре супруги держат малыша на руках, при этом Регина нежно целует Влада в щеку.
Звездную семью пользователи тут же засыпали комплиментами:
- “Какие красивые“
- “Счастливая семья“
- “Вы очаровательны“
- “Больше на Регину похож“, - пишут фолловеры.
А недавно Регину Тодоренко признали лучшей ведущей утреннего шоу.
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