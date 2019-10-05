Регина Тодоренко показала подросшего сына: фото

Ведущая опубликовала счастливой семейный снимок.

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Экс-ведущая “Орла и Решки“ опубликовала семейное фото с подросшим сыном. Как сейчас выглядит малыш Регины Тодоренко и Влада Топалова, смотрите ниже.

На своей странице в Инстаграм Тодоренко разместила пост в котором призналась в любви своим мужчинам - сыну Майклу и супругу Владу.

10 месяцев спустя. Люблю вас, мои пацаны, - написала ведущая.

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В кадре супруги держат малыша на руках, при этом Регина нежно целует Влада в щеку.

Звездную семью пользователи тут же засыпали комплиментами:

“Какие красивые“

“Счастливая семья“

“Вы очаровательны“

“Больше на Регину похож“, - пишут фолловеры.

А недавно Регину Тодоренко признали лучшей ведущей утреннего шоу.