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Шарлиз Терон вывела сына на прогулку в розовом купальнике

Комментариев: 1
Сын актрисы снова в центре внимания.
Шарлиз Терон вывела сына на прогулку в розовом купальнике
Шарлиз Терон вывела сына на прогулку в розовом купальнике
Getty Images

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Актриса Шарлиз Терон попала в объективы папарацци во время совместной прогулки со своим семилетним сыном Джексоном. Мальчик, который выбирает себе одежду сам, надел розовый купальник и отказался от обуви.

Соответствующие фото были опубликованы в социальных сетях. 

Шарлиз Терон и ее сын Джексон
Шарлиз Терон и ее сын Джексон
Instagram

К слову, Шарлиз Терон предпочла красный свитер и брюки клеш.

Актрису часто критикуют за то, что она позволяет своему сыну так одеваться. Однако звезда не принимает общественное возмущение близко к сердцу, а недавно и вовсе заявила, что ее сын на самом деле девочка.

Ранее Шарлиз Терон рассказала, что привлекает ее в мужчинах.

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Теги: Шарлиз Терон, дети звезд, сын, актриса
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Aud    06.10.2019, 18:42
Оценка:  0
Aud
Так, сын девочка? И очень загорелая...
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