Шарлиз Терон вывела сына на прогулку в розовом купальнике

Сын актрисы снова в центре внимания.

Читай также: СМИ: Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой

Актриса Шарлиз Терон попала в объективы папарацци во время совместной прогулки со своим семилетним сыном Джексоном. Мальчик, который выбирает себе одежду сам, надел розовый купальник и отказался от обуви.

Соответствующие фото были опубликованы в социальных сетях.

Шарлиз Терон и ее сын Джексон Instagram

К слову, Шарлиз Терон предпочла красный свитер и брюки клеш.

Актрису часто критикуют за то, что она позволяет своему сыну так одеваться. Однако звезда не принимает общественное возмущение близко к сердцу, а недавно и вовсе заявила, что ее сын на самом деле девочка.

Ранее Шарлиз Терон рассказала, что привлекает ее в мужчинах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.