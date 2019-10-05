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Влад Яма показал своих родителей: фото

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Подписчики хореографа раскритиковали его жену.
Влад Яма показал своих родителей
Влад Яма показал своих родителей
ivona.bigmir.net

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Украинский хореограф и судья проекта “Танці з зірками 2019“ Влад Яма, который впервые рассказал, как Могилевская попала на проект, показал своих родителей. совместное фото с близкими он разместил в социальной сети.

Так, в профиле Ямы в Instagram появился пост с теплым семейным снимком. В кадре Влад запечатлен за столом вместе с женой Лилианой и родителями.

Любимая жена приготовила для любимых родителей...🍲🥗🍰 Подольше бы таких застолий, - написал он.

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Фолловеры хореографа раскритиковали звездную супругу, отметив, что на столе "мало продуктов".

  • На столе один салат😂
  • В нашем понимании приготовила- это когда из- за тарелок не видно скатерти, а у вас один салат.
  • Салат приготовила? Не густо)
  • Ого. Аж один салат. Хазяйка однозначно, - пишут подписчики Влада Ямы.

Напомним, что совсем недавно Влад Яма заговорил о пополнении в семье.

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Теги: Влад Яма, родители звезд, хореограф
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