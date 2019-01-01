Катя Павлюченко вспомнила о ЧП на съемках передачи.

В известную телеведущую врезался дрон пресс-служба

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Современная женщина может все – и борщ сварить, и колесо в машине поменять. Вот и ведущая Катя Павлюченко обладает необычным неженским умением. Оказывается, девушка может водить трактор. Об этом она рассказала за кулисами шоу Нового канала “Хто зверху?“

В программе “Тайный агент“ нам нужно было заправить трактор переработанным маслом, – вспоминает Катя. – Мы его переработали, заправили и поехали. Для меня это было “вау“, я считала себя мегакрутой. Всегда ездила на больших машинах и называла их тракторами, а тут вообще настоящий.

Катя призналась, что управлять такой махиной было нелегко, да еще задачу усложнили летающие дроны, которые снимали весь процесс.

Самое смешное, что я очень боюсь коптеров, а нас снимали как раз на них, – рассказала ведущая. – И когда я ехала, в нас врезался один, хотел залететь ко мне в кабину, было очень страшно. И я считаю личной победой, что я смогла затормозить. Было так прикольно, я даже не сразу поняла, что случилось.

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