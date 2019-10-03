"Обожаю быть голенькой": Невеста "холостяка" забросала Сеть откровенными фото из Рима
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Невеста героя шоу “Холостяк“ Никиты Добрынина эпатажная Дарья Квиткова отправилась с друзьями в Рим - и буквально забросала Сеть яркими фото. В Инстаграм девушка добавила снимки, на которых позирует на фоне знаменитых локаций “вечного города“ - в смелых нарядах. Так, Дарья прогулялась по исторической части Рима в цветастой юбке с двумя высокими разрезами с белом кроп-топе.
Я не знаю как правильно и неправильно, как нужно, надо и следует жить. Вся моя логика - это слово, самое великое слово: «любить». Если ты любишь - все обретает смысл, есть цель и великая вера в завтрашний день, если ты вне любви- все заполняется мыслями, часто ненужными, жить становится как будто бы лень. Так вот, вся моя вера- это большое чувство, которое заставляет твои крылья расти, и если сейчас тебе очень грустно - возможно, ты просто выбрал не те пути. Будьте счастливы и любите свою жизнь✨ Расцветайте! ph: @ira_mironyak 💗
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Кроме того, девушка засветилась в очень откровенном кроп-топе со шнуровкой, который опустила гораздо ниже плеч. Дарья позирует, свесившись на перила балкона с огромной красной розой. К слову, комментирую первые фото поездки, она отметила, что полетела в Рим с подружками - похоже, у “холостяка“ появился итальянский конкурент?
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А изюминкой фотосесси стали несколько кадров, на которых Квиткова позирует без одежды, прикрываясь большой газетой.
Я люблю быть голой. Это нормально? 🤔- написала Квиткова.
Ранее мы писали. что Дарья Квиткова сфотографировалась в образе Лары Крофт.
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