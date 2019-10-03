Дарья Квиткова выставила в Сеть снимки с прогулки по Риму в провокационных образах.

"Обожаю быть голенькой": Невеста "холостяка" забросала Сеть откровенными фото из Рима instagram.com/kvittkova

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Невеста героя шоу “Холостяк“ Никиты Добрынина эпатажная Дарья Квиткова отправилась с друзьями в Рим - и буквально забросала Сеть яркими фото. В Инстаграм девушка добавила снимки, на которых позирует на фоне знаменитых локаций “вечного города“ - в смелых нарядах. Так, Дарья прогулялась по исторической части Рима в цветастой юбке с двумя высокими разрезами с белом кроп-топе.

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Кроме того, девушка засветилась в очень откровенном кроп-топе со шнуровкой, который опустила гораздо ниже плеч. Дарья позирует, свесившись на перила балкона с огромной красной розой. К слову, комментирую первые фото поездки, она отметила, что полетела в Рим с подружками - похоже, у “холостяка“ появился итальянский конкурент?

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А изюминкой фотосесси стали несколько кадров, на которых Квиткова позирует без одежды, прикрываясь большой газетой.

Я люблю быть голой. Это нормально? 🤔- написала Квиткова.

Ранее мы писали. что Дарья Квиткова сфотографировалась в образе Лары Крофт.

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