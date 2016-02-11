"Прятали мою грудь": Звезда "Игры престолов" рассказала о неприятных моментах на съемках
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Сериал “Игра престолов“, который получил 10 наград на вручении кинопремии Эмми, продолжает быть одним из самых обсуждаемых телепроектов. Актеры, сыгравшие главные роли, активно дают интервью и вспоминают “времена Игры“. Так, на днях 22-летняя Мэйси Уильямс, воплотившая харизматичную Арью Старк, дала откровенное интервью Vogue, в котором вспомнила о всех манипуляциях гримеров и костюмеров, которые скрывали ее женственность в угоду аскетичному персонажу.
Мэйси Уильямс отметила, что такие постоянные “переделки“ в мужественную Арью - были периодически довольно неприятными и повлияли на отношение актрисы к собственному телу.
Первые серии “Игры престолов“ вышли в 2011 году, когда звезде было всего 16 лет. По словам девушки, во время съемок второго сезона киносаги, когда ее тело начало становиться более женственным - ее тонкую талию и округлившуюся грудь - начали маскировать в угоду образу.
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У меня было очень короткие волосы, гримеры постоянно покрывали грязью и визуально делали мой нос шире, я выглядела мужественно. Они также взимали мою грудь, чтобы скрыть, что они выросли. Это было ужасно - в течение шести месяцев носить корсеты. Мне было стыдно, - заявила Мэйси.
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В интервью журналу 22-летняя Мэйси отметила, что рада наконец-то сама выбирать себе наряды, которые подчеркиваю ее женственность и сексуальность. Так, на красной дорожке Эмми Мэйси появилась в довольно откровенном черном платье с глубоким вырезом.
What a dream come true 🖤 I feel so honoured to have shared the Emmy’s stage with the most wonderful cast of all time, for the last time, picking up best show for Game of Thrones. 10 years of joy, mud and magic. Thank you. To celebrate our final year, I was lucky enough to wear this custom collaboration between Reuben Selby and JW Anderson. Many hours, many pleats, and MANY CRYSTALS. Thank you for making my red carpet dreams come true - I felt unstoppable. 🖤
Ранее мы писали, что звезда “Игры престолов“ появилась на обложке глянца в откровенных образах.
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