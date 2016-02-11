Мэйси Уильямс дала интервью, в котором вспомнила о том, каким образом меняли ее внешность для роли Арьи Старк.

"Прятали мою грудь": Звезда "Игры престолов" рассказала о неприятных моментах на съемках instagram.com/maisie_williams

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Сериал “Игра престолов“, который получил 10 наград на вручении кинопремии Эмми, продолжает быть одним из самых обсуждаемых телепроектов. Актеры, сыгравшие главные роли, активно дают интервью и вспоминают “времена Игры“. Так, на днях 22-летняя Мэйси Уильямс, воплотившая харизматичную Арью Старк, дала откровенное интервью Vogue, в котором вспомнила о всех манипуляциях гримеров и костюмеров, которые скрывали ее женственность в угоду аскетичному персонажу.

Мэйси Уильямс отметила, что такие постоянные “переделки“ в мужественную Арью - были периодически довольно неприятными и повлияли на отношение актрисы к собственному телу.

Первые серии “Игры престолов“ вышли в 2011 году, когда звезде было всего 16 лет. По словам девушки, во время съемок второго сезона киносаги, когда ее тело начало становиться более женственным - ее тонкую талию и округлившуюся грудь - начали маскировать в угоду образу.

Читай также: Звезда “Игры престолов“ показал свое шикарное жилище в Бэверли-Хиллз У меня было очень короткие волосы, гримеры постоянно покрывали грязью и визуально делали мой нос шире, я выглядела мужественно. Они также взимали мою грудь, чтобы скрыть, что они выросли. Это было ужасно - в течение шести месяцев носить корсеты. Мне было стыдно, - заявила Мэйси.

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В интервью журналу 22-летняя Мэйси отметила, что рада наконец-то сама выбирать себе наряды, которые подчеркиваю ее женственность и сексуальность. Так, на красной дорожке Эмми Мэйси появилась в довольно откровенном черном платье с глубоким вырезом.

Ранее мы писали, что звезда “Игры престолов“ появилась на обложке глянца в откровенных образах.

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