Уставшая Надя Дорофеева показала фото без макияжа и сообщила о травме

Солистка группы "Время и Стекло" рассказала о проблемах со здоровьем перед большим концертом.

Уже в эту субботу, 5 октября, в Киеве состоится масштабный концерт украинской группы “Время и Стекло“. К грандиозному шоу, которое получило название VISLOVO, участники коллектива Надя Дорофеева и Позитив начали готовится еще с лета. И, как выяснилось, не обошлось без травм на репетициях.

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Так, в четверг, 3 октября, на своей странице в Instagram Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем. 29-летняя артистка опубликовала снимок, на котором она выглядит уставшей, а на ее лице совсем нет макияжа.

В описании к новой фотографии солистка “Время и Стекло“ рассказала, что во время репетиции “VISLOVO“ у нее случился спазм мышц и зажало шею.

“Не верится, что уже послезавтра мы встретимся с вами во Дворце спорта. Мы безумно волнуемся и ждём. Ну а пока, мы репетировали “VISLOVO” - у меня спазм мышц и зажало шею. Так что если я не буду поворачивать голову налево и направо - не обижайтесь. P.s. Готовьтесь к движу“, - написала Надя.

Многие подписчики оставили слова поддержки в комментариях под новой публикацией.

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“Все будет круто, не волнуйся“, “Восстанавливайся скорее!“, “О Боже, поправляйся, значит будешь смотреть вперёд и только вперед“, “Удачи вам“, “Сцена лечит! Все будет прекрасно и вы выполните все, что задумали! И зарядите нас энергией VISLOVO“, - пишут поклонники Дорофеевой.

Напомним, ранее Надя Дорофеева намекнула на перемены в жизни Дантеса.

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