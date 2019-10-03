Певица показала, как проводит время в уединении,завернувшись в плед.

Люблю жизнь: TAYANNA медитировала на берегу озера без одежды instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Украинская певица Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдо TAYANNA, а с недавних пор стала ведущей передачи о жизни знаменитостей “ЖВЛ“, показала, как расслабляется в свободное от работы время. В Инстаграм Татьяна добавила фото, на котором сидит по-турецки на вымостке посреди озера. Глаза артистки прикрыты и, судя по виду, она медитирует. Из одежды на звезде - клетчатый плед, под которым не видно одежды или белья - плечи артистки обнажены.

Просто люблю життя ❤️❤️❤️, - подписала певица.

Подписчики назвали фото необычайно атмосферным и восхитились любовью артистки к прекрасным моментам.

Ранее мы писали, что TAYANNA рассказала о своих талантах.

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