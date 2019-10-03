В стильном платье-вышиванке: Лилия Ребрик похвасталась модным образом

Телеведущая шоу "Ранок з Україною" Лилия Ребрик пришла на эфир в украинском наряде.

Популярная украинская актриса и ведущая утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик часто демонстрирует в соцсети яркие и стильные образы. На этот раз звезда похвасталась стильным платьем-вышиванкой.

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Так, на своей странице Instagram телеведущая опубликовала фото со своим соведущим Анатолием Анатоличем, где они запечатлены в украинских нарядах. По словам, Ребрик она и ее коллега по шоу решили каждый четверг одеваться в вышиванку и сегодняшний день не был исключением.

На ярком фото Лилия позирует в в белом платье со цветочной вышивкой и сиреневой баской-юбкой. А Анатолий предстал в джинсах и вышитой рубашке сиреневого цвета.

“Традиційне фото з ефіру. Осінь надихає... У нас в @ranok_ua - кожний четвер- день вишиванки. Так ми собі придумали“, - написала ведущая.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала редкое фото с родителями.

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