Участник "Танців з зірками" Женя Кот показал новое фото с женой

Партнер актрисы Ксении Мишиной по шоу "Танці з зірками" поделился новым семейным фото.

В Сети продолжают бурно обсуждать возможный роман участников “Танців з зірками 2019“, танцора Жени Кота и актрисы Ксении Мишиной. На фоне этих слухов Кот решил опубликовать новый семейный кадр, чем в очередной раз доказал, что его сердце принадлежит только супруге.

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Так, на своей странице в Instagram 31-летний хореограф опубликовал совместный снимок с женой Натальей Татаринцевой. Вместе с возлюбленной артист провел время в Центральном универсальном магазине Киева.

На первом фото с ЦУМа Женя позировал сам в черной толстовке с текстом “Танцую“, спортивных штанах и белых кроссовках. На втором фото он запечатлен с супругой, которая была одета в розовую кофту с оголенным плечом.

“Пока есть свободный от репетиций часик − выбежал с женой прогуляться в любимый ЦУМ. Ведь что может быть лучше семейного времяпрепровождения? Особенно с нашими графиками“, - подписал снимки Женя Кот.

Напомним, ранее Ксения Мишина прокомментировала роман с Женей Котом.

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