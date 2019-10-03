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Юлия Санина умилила Сеть новой фотосессией с мужем и сыном

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Солистка "The Hardkiss" засыпала Instagram новыми семейными кадрами.
Юлия Санина умилила Сеть новой фотосессией с мужем и сыном
Юлия Санина умилила Сеть новой фотосессией с мужем и сыном
instagram.com/the_hardkiss

Известная украинская исполнительница, солистка популярной рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина порадовала поклонников новыми семейными фотографиями.

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28-летняя артистка вместе со своим супругом, креативным продюсером и гитаристом группы “The Hardkiss“ Валерием Бебко и 3-летним сыном Даниилом снялись в яркой фотосессии.

На своей странице в Instagram Санина опубликовала несколько милых кадров, автором которых стала киевский фотограф Литта Виктория. На снимках звездные родители играют с сыном, сидя на полу и в кровати. Также на двух кадрах семейство позирует во дворе своего дома.

Для фотосессии Юлия выбрала короткое белое платье и черную кожаную куртку. Ее супруг был одет в клетчатую рубашку и черные штаны, а малыш Даниил - в джинсовом костюме и белой футболке.

“Более милой фотосессии у нас еще не было! Спасибо @photoroom.oml за волшебный день! @littavictoria как же профессионально и быстро. Словить в кадре Даню, это #миссияневыполнима, но у вас получилось!“, - поделилась эмоциями Санина.

Напомним, ранее фронтвумен The Hardkiss впервые показала своих родителей.

 

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Теги: Юлия Санина, The Hardkiss
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Источник: Ivonа bigmir)net

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