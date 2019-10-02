Певица появилась на показе украинского дизайнера в коротком платье из перьев.

"Ах эти ноги!": Оля Полякова покорила Париж в экстремальном мини instagram.com/polyakovamusic

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Популярная телеведущая Екатерина Осадчая поделилась кадрами с первого показа украинского дизайнера Андре Тана в Париже. В Инстаграм Катя выставила фото вместе с певицей Олей Поляковой, которая составляет “звездную поддержку“ Андре Тана. Полякова появилась на показе в очень коротком платье из черных перьев, перетянутом на талии широким шелковым поясом. Образ дополнили черные босоножки и ярко-розовая сумочка. Екатерина же засветилась в кадре в брючном костюме в горох и широкополой шляпе.

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Подписчики в комментариях отметили, что обе девушки необычайно эффектно смотрятся. Также особого внимания удостоилась фигура Ольги Поляковой.

Не фанат Поляковой ...но эти ноги 👌👌, - написали в Сети.

Кроме того, фолловеры пошутили, что Ольга забыла надеть один из своих фирменных кокошников.

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