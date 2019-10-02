Звездные супруги показали кадры с прогулки по осеннему городу.

"В глазах любовь!": Потап и Настя Каменских очаровали Сеть осенней фотосессией instagram.com/realpotap

Звездные супруги, украинские исполнители Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских (NK) порадовали своих поклонников новыми романтическими фотографиями.

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Так, на днях пара прогулялась по Киеву и устроила осеннюю фотосессию. На своих страницах в Instagram артисты опубликовали снимки, на которых они позируют на фоне деревьев с пожелтевшими листьями.

На свежих кадрах Потап запечатлен в темном пальто, черных штанах и белой футболке. А Настя одета в бежевое пальто, кожаных лосинах и черной рубашке. Свой образ певица дополнила поясной сумкой и серьгами-кольцами.

“А в Киеве осень. “Свидания с моей женой – такая романтическая вещь“, - написал Потап.

“Осенние пейзажи. Сладкие и желтые“, - подписала фото на английском языке Каменских.

Поклонники принялись активно комментировать новые романтические кадры звездных супругов.

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“Любви вам и добра в вашем доме“, “Респект. Гарна пара!“, “Фото кайф“, “Наши буси“, “Вы очень красивые, счастья вам“ ,“Любящие“, “Такие милые“, “Які Ви неймовірні, очей не можливо відірвати, будьте щасливі!“, “Счастье и благополучие на лицах“, “В глазах читается любовь!“

Ранее Настя Каменских рассказала, как изменились их отношения c Потапом после свадьбы.

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