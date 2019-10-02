Санта Димопулос рассекретила имя новорожденной дочери

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос рассказала, какое имя получила ее дочь.

В субботу, 14 сентября, украинская певица, экс-солистка группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос и ее супруг, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко стали родителями. Артистка родила девочку.

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Артистка долгое время скрывала имя малышки. Но на днях решила раскрыть эту тайну. Так, 2 октября, на своей странице в Instagram 32-летняя звезда сообщила, что девочку назвали Софией.

По словам Санты, выбрать имя для дочери было нелегко. Еще до рождения малышки Димопулос рассматривала два варианта – Тиана и Микелла, а ее супруг в шутку называл дочку Зинькой.

Певица призналась, что решила обратиться к астрологам, чтобы выбрать подходящее имя для девочки. Специалисты посоветовали выбрать имя, которое начинается на СО или на ДА.

“Это были долгие споры:) Когда я была беременной, Игорь в шутку называл малышку Зинкой. Почему именно так – до сих пор неизвестно. На последних сроках у меня в голове было 2 варианта – Тиана и Микелла. Конечно, хотелось чего-то особенного и редкого. Но я знала, что не приму окончательного решения пока не проконсультируюсь с астрологом. Астрология – наука, при знании которой, себя можно поддержать (усилить) или, наоборот, ослабить. Как только она родилась, я выслала все данные астрологу (даже двум) и получила ответ – ни одно из выбранных мною имён не подходит. Наше имя должно начинаться на СО или на ДА. А самый выигрышный вариант для неё – София. В общем, малышка была без имени 3 дня:) Потом мой муж просто пошёл в мэрию и записал её София“, - поделилась Санта Димопулос.

Напомним, ранее Санта Димопулос призналась, сколько заплатила за роды в Монте-Карло.

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