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Том Круз посетил Одессу и Львов на личном самолете - фото, видео

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После встрече с президентом Украины в Киеве Том Круз отправился в Одессу и Львов.
Том Круз посетил Одессу и Львов на личном самолете - фото, видео
Том Круз посетил Одессу и Львов на личном самолете - фото, видео
Getty Images

В понедельник, 30 сентября голливудский актер и режиссер Том Круз прилетел в Украину. Артист встретился с президентом Владимиром Зеленским и засветился в киевском метро.

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А сегодня, украинские СМИ облетела новость, что 57-летний актер на собственном самолете Gulfstream IV решил попутешествовать по нескольких городах нашей страны. Так, утром, 2 октября звезда серии фильмов “Миссия невыполнима“ был замечен в одесском аэропорте, а позже в  ресторане “Бабель Фиш“. Об этом сообщает Думская.

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После обеда в СМИ появилась информация, что Том Круз улетел из Одессы во Львов. Как пишет Zaxid.net, самолет голливудской звезды приземлился в  местом аеропорту в 13:45. Артист посетил площадь Ринок, где встретился с мером Львова Андреем Садовым. Позже они отправились в здание Львовского городского совета.

Напомним, ранее Украину посетили голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер.

 

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Теги: Том Круз
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Источник: Ivonа bigmir)net

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