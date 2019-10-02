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"Над красотой нужно работать": Марина Боржемская попала на обложку журнала

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Звездная тренер украсила обложку глянца "Добрые советы" и рассказала о женской красоте.

"Над красотой нужно работать": Марина Боржемская попала на обложку журнала
ivona.bigmir.net

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Звездная тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская попала на обложку журнала "Добрые советы". Фото тренер опубликовала в своем Инстаграм. Марина позирует в светлом наряде с глубоким декольте. Образ дополнили аккуратные белые серьги и легкий макияж. Также в журнале выйдет интервью Марины, в котором она рассказала о женской красоте, которая, по мнению Боржемской, состоит из двух составляющих - красоты внешней и внутренней. К слову, в последнее время пользователи Сети замечают, что Марина очень похорошела и раскрылась как женщина. 

Над внешней и внутренней красотой нужно работать💫И это истинная правда👆Внешняя, - это ухоженность, здоровое красивое тело и, безусловно, счастливая улыбка на лице. А внутренняя красота, она какая? Как Вы считаете?, - написала Марина, анонсируя интервью в журнале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Над внешней и внутренней красотой нужно работать💫И это истинная правда👆Внешняя, - это ухоженность, здоровое красивое тело и, безусловно, счастливая улыбка на лице. А внутрення красота, она какая? Как Вы считаете? . @dobrye_sovety_ua . #боржемскаямарина #добрыесоветы #обложкажурнала #мыслиматериальны #красота #внутренняякрасота #уход #боржемская_мотивация #инстажурнал #инстапохудение

Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

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Подписчики прокомментировали пост, отметив, что, по их мнению, внутренняя красота - это честность, искренность, открытость и красота души.

Ранее мы писали, что Марина Боржемская очаровала подписчиков ярким образом.

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Теги: Марина Боржемская, Зваженi та щасливi 9, тренер, журнал, обложка, красота, Добрые советы, звездный тренер
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Источник: ivona.bigmir.net

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