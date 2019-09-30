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Любите скорость?: Ирина Билык покорила Сеть фото с роскошной "тачкой"

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Ирина Билык в который раз продемонстрировала свою оригинальность, сделав фото в необычном образе около машины "Тесла".

Любите скорость?: Ирина Билык покорила Сеть фото с роскошной
Любите скорость?: Ирина Билык покорила Сеть фото с роскошной "тачкой"
instagram.com/bilyk_iryna

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Певица Ирина Билык, которая обожает эпатировать публику своими нарядами и неожиданными увлечениями, покорила Сеть новым фото. В Инстаграм артистка добавила кадр, на котором позирует возле электромобиля "Тесла". Певица одета в черную просторную юбку в пол и темную куртку на молнии. А несколько "хипстерский" образ звезды дополнили очки-маска и черная шапочка. Одну ногу Билык забросила на машину, упираясь в нее предплечьем.

Время “врум-врум“🏎💃
Любите скорость? - уточнила артистка.

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Подписчики прокомментировали фото, отметив, что Ирина немного похудела, но выглядит, как обычно, хорошо и стильно.

  • Ну роскошная Ира и ваше авто!
  • Ирочка🖤, ну эта машинка Вам очень идёт 😍💋😁
  • Две красотки 😍, - написали поклонники.

Кроме того, фолловеры пошутили по поводу подписи к фото, заметив, что "Тесла" не может издавать такие же звуки, как обычный автомобиль:

Тут ,скорее,не “врум врум“,но “вжик вжик“, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ирина Билык показала поклонникам свою маму.

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Теги: Ирина Билык, Тесла, скорость, очки, наряды звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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