Любите скорость?: Ирина Билык покорила Сеть фото с роскошной "тачкой"
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Певица Ирина Билык, которая обожает эпатировать публику своими нарядами и неожиданными увлечениями, покорила Сеть новым фото. В Инстаграм артистка добавила кадр, на котором позирует возле электромобиля "Тесла". Певица одета в черную просторную юбку в пол и темную куртку на молнии. А несколько "хипстерский" образ звезды дополнили очки-маска и черная шапочка. Одну ногу Билык забросила на машину, упираясь в нее предплечьем.
Время “врум-врум“🏎💃
Любите скорость? - уточнила артистка.
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Подписчики прокомментировали фото, отметив, что Ирина немного похудела, но выглядит, как обычно, хорошо и стильно.
- Ну роскошная Ира и ваше авто!
- Ирочка🖤, ну эта машинка Вам очень идёт 😍💋😁
- Две красотки 😍, - написали поклонники.
Кроме того, фолловеры пошутили по поводу подписи к фото, заметив, что "Тесла" не может издавать такие же звуки, как обычный автомобиль:
Тут ,скорее,не “врум врум“,но “вжик вжик“, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ирина Билык показала поклонникам свою маму.
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