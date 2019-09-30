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"Какая красивая": Дочь рэпера Эминема очаровала Сеть ярким образом

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Хэйли Джейд Скотт похвасталась ярким фото с необычным макияжем .

"Какая красивая": Дочь рэпера Эминема очаровала Сеть ярким образом
instagram.com/hailiejade

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Дочь американского рэпера Эминема, 23-летняя Хэйли Джейд Скотт, которая не часто балует подписчиков в соцсетях “инстаграмными“ фото, покорила Сеть ярким образом. В Инстаграм девушка выставила селфи в ярко-салатовой майке с необычным макияжем. Хэйли нанесла на веки алые тени и подчеркнула длинные ресницы темной тушью. Несмотря на необычные цвета - макияж не смотрится вызывающе и гармонирует с не накрашенными губами юной красотки.

Я старалась изо всех сил, чтобы мое сегодняшнее фото удостоилось “золотого часа“... ☀️, - написала Хэйли Джейд Скотт.

Подписчики отметили, что Хэйли - невероятно красива и передали комплименты “мастеру мейк-апа“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак выставила фото с непрокрашенными корнями волос.

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Теги: Хэйли Джейд Скотт, Эминем, дети звезд, макияж
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Источник: ivona.bigmir.net

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