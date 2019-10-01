"Выдали фенечки": В Сети рассекретили любимого мужчину ведущей "Орла и решки"
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Популярная ведущая и путешественница Алина Астровская, которая более всего известна по тревел-шоу "Орел и решка", внезапно приоткрыла завесу над своей личной жизнью - и поклонники тут же воспользовались ситуацией, чтобы догадаться о подробностях.
В Инстаграм "скрытная" ведущая добавила новое фото, на котором запечатлена в обнимку с высоким мужчиной.
Я доооомаааа!!!! Это как путешествие по всему миру, только мир рядом с тобой 🥰 пьёт кофе и смеётся с ямочками на щеках!, - написала ведущая, поделившись эко-советами с теми, кто любит путешествовать.
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Подпись к фото не оставляет сомнений - у пары все серьезно. Однако, личность спутника Алина попыталась не то чтобы скрыть - но видимо, потянуть интригу. Мужчина не смотрит в камеру, а узнать его можно разве что по бороде и рукам. И вот руки то как раз и "подвели" пару - пользователи Сети тут же узнали в спутнике Островской экс-ведущего шоу "Орел и Решка. Шопинг" Антона Лаврентьева, который часто украшает запястья разноцветными "фенечками".
Выдали фенечки, такие есть только у Антона, - написали в Сети.
Я доооомаааа!!!! Это как путешествие по всему миру, только мир рядом с тобой 🥰 пьёт кофе и смеётся с ямочками на щеках! Но пост, совсем не об этом 😂😂😂🙈 (очень по-женски 😌 начать не с сути вопроса! 🙌🏻) В рамках передачи #УтроПятницы каждую неделю я буду делиться полезной подборкой лайфхаков от ЭКО советов до повседневных мелочей, которые экономят время, делают нас красивее и лучше! Следите за эфирами 🙌🏻 и параллельно и за моей лентой, где я буду тестировать ВСЁ #ipromise, что рекомендую, на себе! Месяц назад ко мне приехал бьюти бокс от @oriflame_ru и я честно выбрала те продукты, которыми каждый день красилась! На этой фотографии #мойидеальный макияж! 🙌🏻 😉тон+гель для бровей 👌🏻 Этоооо всёёё, что останеееется в моей косметичке на ближайшие 10 дней выходных! Но так как у меня проблемная кожа, выбрать тон тоже проблема! От частых поездок к солнышку, у меня стали появляться пигментные пятна! Giordani Gold справился 🙌🏻 Матируюет, хорошо выравнивает цвет лица, пудра как и обещают в описании продукта действительно не нужна, потому что тональная основа, меняется с кремовой на пудровую при контакте с кожей! Да и в ручной клади 30ml это всегда плюс! #ярекомендую #астровская Листай 👉🏻👉🏻👉🏻 💋💋💋
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Кроме того, в комментариях фолловеры отметили, что ребята - отлично смотрятся вместе и порадовались за обоих.
К слову, в Сети недавно уже проскакивали слухи о готовящейся свадьбе Астровской и Лаврентьева. Неужели Алину так впечатлило недавнее торжество Тодоренко и Топалова, на котором она была свидетельницей? Ждем-с.
Ранее мы писали, что ведущая Леся Никитюк обнажилась посреди поля.
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