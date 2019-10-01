"Выдали фенечки": В Сети рассекретили любимого мужчину ведущей "Орла и решки"

Подписчики Алины Астровской узнали на ее фото .

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Популярная ведущая и путешественница Алина Астровская, которая более всего известна по тревел-шоу "Орел и решка", внезапно приоткрыла завесу над своей личной жизнью - и поклонники тут же воспользовались ситуацией, чтобы догадаться о подробностях.

В Инстаграм "скрытная" ведущая добавила новое фото, на котором запечатлена в обнимку с высоким мужчиной.

Я доооомаааа!!!! Это как путешествие по всему миру, только мир рядом с тобой 🥰 пьёт кофе и смеётся с ямочками на щеках!, - написала ведущая, поделившись эко-советами с теми, кто любит путешествовать.

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Подпись к фото не оставляет сомнений - у пары все серьезно. Однако, личность спутника Алина попыталась не то чтобы скрыть - но видимо, потянуть интригу. Мужчина не смотрит в камеру, а узнать его можно разве что по бороде и рукам. И вот руки то как раз и "подвели" пару - пользователи Сети тут же узнали в спутнике Островской экс-ведущего шоу "Орел и Решка. Шопинг" Антона Лаврентьева, который часто украшает запястья разноцветными "фенечками".

Выдали фенечки, такие есть только у Антона, - написали в Сети.

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Кроме того, в комментариях фолловеры отметили, что ребята - отлично смотрятся вместе и порадовались за обоих.

К слову, в Сети недавно уже проскакивали слухи о готовящейся свадьбе Астровской и Лаврентьева. Неужели Алину так впечатлило недавнее торжество Тодоренко и Топалова, на котором она была свидетельницей? Ждем-с.

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