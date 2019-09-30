Певица Ирина Федишин опубликовала новый кадр с родителями и поздравила маму с юбилеем.

"Какая молодая и красивая": Ирина Федишин показала свою маму instagram.com/irynafedyshyn

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин поделилась с поклонниками новыми семейными фотографиями с родителями. Поводом для обнародования снимков стал юбилей мамы певицы.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала три свежих кадры. Так, на одном из фото Ирина запечатлена с мамой Лесей. На втором снимке можно увидеть, как певица вместе с мужем и сыновьями поздравляет именинницу.

“Мама! Найкраща, найрідніша, найдобріша! Завжди беру з Вас приклад! Дякую за все! Прошу, щоб Господь благословив Ваше життя на довгі і щасливі роки! З Днем народження“, - написала Ирина.

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Еще на одном кадре к Федишин и ее маме присоединился отец Петр. Артистка поинтересовалась у подписчиков, на кого она больше похожа.

“Мої земні ангели. На кого більше схожа?“, - подписала фото Федишин.

Поклонники 32-летней исполнительницы отметили, что она больше похожа на маму. К тому же многие написали в комментариях, что именинница очень молодо выглядит.

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“Перше враження, що це Ірина Федишин з сестрою“, “Мої вітання. Мама дуже гарно виглядає“, “Носик-мамин“, “Ви - копія мама, а Юрчик на дідуся дуже подібний)“, “Очі на тата. Посмішка як у мами. Ви дуже гарні“, “Мамина донечка“, “Яка молода і красива“, “У красивых мам и доци красивые“, “Яка молода мама“, “Ви просто красуні, успіхів Вам“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Ирина Федишин умилила сеть своим детским фото.

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