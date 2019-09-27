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Леонардо Ди Каприо прогулялся по Нью-Йорку с 22-летней возлюбленной - фото

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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен в компании модели Камилы Морроне.
Леонардо Ди Каприо прогулялся по Нью-Йорку с 22-летней возлюбленной - фото
Леонардо Ди Каприо прогулялся по Нью-Йорку с 22-летней возлюбленной - фото
Getty Images

Известный голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо засветился на улицах Нью-Йорка в компании фотомодели и актрисы Камилы Морроне. Новый совместный выход пары подогрел слухи об их любовных отношениях.

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Отметим, что папарацци уже неоднократно замечали пару вместе, но 44-летний актер и 22-летняя модель не подтверждают информацию о романе.

Так, на днях знаменитости вместе покатались на велосипедах. На снимках запечатлен в серой кофте и темных джинсах, а Камила выбрала для прогулки белую футболку, короткие джинсовые шорты и джинсовую куртку.

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Напомним, что Ди Каприо и Морроне познакомились в доме знаменитого американского актера Аль Пачино. По сообщениям мировых СМИ роман Леонардо и Камилы продолжается с конца 2017 года.

Ранее сообщалось, что Ди Каприо даст пять миллионов долларов на спасение леса Амазонии.

 

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Теги: Леонардо ди Каприо, Камила Морроне
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Источник: Ivonа bigmir)net

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