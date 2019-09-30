Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

TARABAROVA поделилась редким фото с мужем и сыном

Комментариев: 1
Певица Светлана Тарабарова показала новое фото с мужем Алексеем и годовалым сыном Иваном.
TARABAROVA поделилась редким фото с мужем и сыном
TARABAROVA поделилась редким фото с мужем и сыном
instagram.com/tarabarova

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова (TARABAROVA) поделилась с подписчиками новым семейным фото, которое опубликовала по случаю Дня святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Читай также: “Похожи как двойняшки“: TARABAROVA показала старшую сестру

На своей странице в Instagram 29-летняя певица разместила черно-белое селфи с мужем Алексеем и сыном Иваном, который недавно отпраздновал первый день рождения. На снимке звездная мама позирует в белой рубашке, а на заднем плане можно увидеть ее мужа, который держит на руках малыша. Отметим, что супруги продолжают скрывать лицо сына.

В описании к фотографии Светлана поздравила всех подписчиков и свою маму Веру с праздником. Кроме того, Тарабарова призналась, что дня нее Вера, Надежда и Любовь - это не просто имена, это символы, без которых она не представляет своей жизни.

“Тримаємо на руках свою Віру, Надію та Любов. Зараз ми так відчуваємо життя! Всіх вітаємо зі святом, сімейним, важливим святом. Для мене це не просто імена - це символи, без яких я не уявляю свого життя. Тож нехай завжди з вами будуть Віра, Надія та Любов! P.S.: в нашій родині є неймовірна жінка - мама, яка надихає кожного з нас - Віра Іванівна - вітаємо від щирого серця зі святом, зі святими іменинами!“, - TARABAROVA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тримаємо на руках свою Віру, Надію та Любов ❤️ Зараз ми так відчуваємо життя! ⠀ Всіх вітаємо зі святом, сімейним, важливим святом ☺️ ⠀ Для мене це не просто імена - це символи, без яких я не уявляю свого життя. Тож нехай завжди з вами будуть Віра, Надія та Любов! ⠀ P.S.: в нашій родині є неймовірна жінка - мама, яка надихає кожного з нас - Віра Іванівна - вітаємо від щирого серця зі святом, зі святими іменинами! ❤️ ⠀ А ви як святкуєте сьогодні? Збираєтесь за одним столом? Зателефонували близьким? ⠀ #ВіраНадіяЛюбов #family #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики

Допис, поширений користувачем @ tarabarova

Напомним, ранее TARABAROVA высказалась о гастролях российских артистов в Украине.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: TARABAROVA, Светлана Тарабарова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Zdraste  (аноним)  01.10.2019, 13:25
Оценка:  0
Zdraste
А кто это такая? ))) Аааа, поющая надцать лет на детских утренниках и в антрактах у хедлайнеров в сельских клубах одну и туже примитивную песню лиса степная?)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь