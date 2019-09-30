TARABAROVA поделилась редким фото с мужем и сыном

Певица Светлана Тарабарова показала новое фото с мужем Алексеем и годовалым сыном Иваном.

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова (TARABAROVA) поделилась с подписчиками новым семейным фото, которое опубликовала по случаю Дня святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

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На своей странице в Instagram 29-летняя певица разместила черно-белое селфи с мужем Алексеем и сыном Иваном, который недавно отпраздновал первый день рождения. На снимке звездная мама позирует в белой рубашке, а на заднем плане можно увидеть ее мужа, который держит на руках малыша. Отметим, что супруги продолжают скрывать лицо сына.

В описании к фотографии Светлана поздравила всех подписчиков и свою маму Веру с праздником. Кроме того, Тарабарова призналась, что дня нее Вера, Надежда и Любовь - это не просто имена, это символы, без которых она не представляет своей жизни.

“Тримаємо на руках свою Віру, Надію та Любов. Зараз ми так відчуваємо життя! Всіх вітаємо зі святом, сімейним, важливим святом. Для мене це не просто імена - це символи, без яких я не уявляю свого життя. Тож нехай завжди з вами будуть Віра, Надія та Любов! P.S.: в нашій родині є неймовірна жінка - мама, яка надихає кожного з нас - Віра Іванівна - вітаємо від щирого серця зі святом, зі святими іменинами!“, - TARABAROVA.

Напомним, ранее TARABAROVA высказалась о гастролях российских артистов в Украине.

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