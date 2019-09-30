Российская знаменитость опубликовала фото с Анной Вьялицыной.

За бутылочкой: Супермодель Ирина Шейк показала теплые посиделки с соотечественницей ivona.bigmir.net

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Бывшая гражданская жена голливудского актера и режиссера Брэдли Купера российская и американская супермодель Ирина Шейк, похоже, продолжает поднимать себе настроение после расставания с мужем. Не так давно Ирина свозила на море свою маму, после чего засветилась на Неделе моды в Милане. Теперь же звезда добавила в Инстаграм фото веселых посиделок со своей соотечественницей - американской супермоделью Анной Вьялицыной. Обе знаменитости сидят с ногами на софе, они одеты в пестрые шелковые халаты, а в руках держат бокалы с шампанским. Девушки радостно смеются.

Россиянки, - лаконично подписала снимок Шейк, добавив эмодзи “бутылочку“.

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Подписчики отметили, что снимок очень атмосферный, а в некоторых комментариях даже написали, что это “лучшее фото Ирины Шейк“.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк засветилась на пляже в компании неизвестного мужчины.

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