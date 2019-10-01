Подписчики предположили. что Даша скосплеила Лару Крофт.

"Очень sexy": Невеста "холостяка" Даша Квиткова переоделась в киношную героиню instagram.com/kvittkova

Читай также: “Очень круто“: Полякова-младшая полностью преобразилась на фото

Невеста участника шоу “Холостяк“ Никиты Добрынина - популярная блогер Даша Квиткова удивила неожиданным перевоплощением. В Инстаграм девушка устроила небольшой косплей, переодевшись в любимую героиню фильма. В Кадре Даша появилась в облегающих брюках с накладными карманами, бронежилете и с оружием в руке. Волосы девушки подобраны в высокий хвост, а на глазах - ярко-красные очки. Возможно, на косплей ее вдохновил фестиваль поп-культуры Comic Con, который не так давно состоялся в Киеве.

Если отбросить некоторые "неточности", то можно смело предположить, что косплеит Квиткова не кого-нибудь, а саму расхитительницу гробниц Лару Крофт. Собственно так и подумали подписчики Даши.

В подписи к фото Даша предложила фолловерам назвать своих любимых героев, в которых они мечтали бы перевоплотиться.

Читай также: В нижнем белье и ботфортах: Надя Дорофеева похвасталась смелым образом

Подписчики активно комментируют пост, а варианты ответов поражают разнообразием: тут и турецкая Роксолана, и героиня Анджелины Джоли опасная миссис Смитт, и даже нежная девушка из старого фильма "Голубая лагуна". Саму же Квиткову в образе воинственной героини - назвали эффектной и "очень секси".

Ранее мы писали, что Дарья Квиткова поразила Сеть откровенными пляжными фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.