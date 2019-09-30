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В нижнем белье и ботфортах: Надя Дорофеева похвасталась смелым образом

Комментариев: 1
Солистка группы "Время и Стекло" позировала обнаженной в новой фотосессии.
В нижнем белье и ботфортах: Надя Дорофеева похвасталась смелым образом
В нижнем белье и ботфортах: Надя Дорофеева похвасталась смелым образом
instagram.com/nadyadorofeeva

Известная исполнительница и участница мегапопулярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева в очередной раз взбудоражила Сеть откровенной фотографией. 

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На своей странице в Instagram 29-летняя артистка опубликовала пикантный снимок, на котором она запечатлена обнаженной. На свежем кадре из новой фотосессии Надя появилась в нижнем белье черного цвета, синей куртке и ботфортах на каблуке синего цвета.

К фото Дорофеева добавила игривую подпись. Она процитировала несколько строчек из песни Eiffel 65 “Blue (Da Ba Dee)“.

Поклонники исполнительницы оставили множество отзывов под новой публикацией.

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“Это просто какой-то секс“, “Ты и стиль, это одно и тоже“, “Ты такая красивая, бозееее, я прям мечтаю быть как ты“ ,“Цвет настроения синий“, “Куртка явно лишняя. Шикарный вид закрывает)“, “ААЙ какая горячая дама просто турба -пушка, можно любоваться хоть целую вечность“ ,“Если я бы была МУЖИКОМ, то завидовала бы Вове“, “Oy, зачем так горячо?“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые рассказала о проблемах в отношениях с Дантесом.

 

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
flyingdutchman  (аноним)  01.10.2019, 12:39
Оценка:  0
flyingdutchman
купальник i нижня бiлизна... редакцiя вже зовсiм зубожiла що рiзницi не бачить, чи наняли якусь матушу пости писати?
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