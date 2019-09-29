Соня Евдокименко продемонстрировала стильный вечерний look.

"Девочка-ночь": Внучка Ротару засветилась в ярком наряде на улице Нью-Йорка ivona.bigmir.net

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Внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару, 18-летняя модель и певица Соня Евдокименко, которая на днях записала новую песню, продолжает будоражить фантазию поклонников откровенными нарядами на фото. В Инстаграм девушка добавила новый снимок, на котором позирует в серебристом асимметричном платье, расшитом пайетками - с высоким разрезом на ноге и шлейкой на одно плечо. Соня позирует, стоя у автомобиля. Ее образ дополняет серебристый клатч. Судя по подписи, фото сделано в Нью-Йорке, где девушка учится на дизайнера.

City by night, - подписала Соня.

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Подписчики тут же бурно отреагировали на фото - и отметили в комментариях, что наряд идеально смотрится на модельной фигуре Софии.

Бейби ту найт, я бейби ту найт, девочка-ночь меня называй!💃🏽

Шикарно выглядите🔥женщина

Какое классное платье и сумочка, которая подходил к платью

Платье- огонь🔥🔥 вам очень идет

Какая красота, стильно и красиво!

Какие красивые у вас ноги одно загляденье

Помимо красивой модели и романтичного антуража хочется отметить шикарную работу фотографа 👍 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Руслан квинта рассказал о песне, которую написал для Сони Евдокименко.

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