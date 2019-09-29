Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Девочка-ночь": Внучка Ротару засветилась в ярком наряде на улице Нью-Йорка

Комментариев: 0
Соня Евдокименко продемонстрировала стильный вечерний look.

"Девочка-ночь": Внучка Ротару засветилась в ярком наряде на улице Нью-Йорка
ivona.bigmir.net

Читай также: Дочь супермодели Синди Кроуфорд обнажила грудь на модном показе

Внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару, 18-летняя модель и певица Соня Евдокименко, которая на днях записала новую песню, продолжает будоражить фантазию поклонников откровенными нарядами на фото. В Инстаграм девушка добавила новый снимок, на котором позирует в серебристом асимметричном платье, расшитом пайетками - с высоким разрезом на ноге и шлейкой на одно плечо. Соня позирует, стоя у автомобиля. Ее образ дополняет серебристый клатч. Судя по подписи, фото сделано в Нью-Йорке, где девушка учится на дизайнера.

City by night, - подписала Соня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

City by night.

Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Читай также: 18-летняя внучка Софии Ротару показала постельное фото

Подписчики тут же бурно отреагировали на фото - и отметили в комментариях, что наряд идеально смотрится на модельной фигуре Софии.

  • Бейби ту найт, я бейби ту найт, девочка-ночь меня называй!💃🏽
  • Шикарно выглядите🔥женщина
  • Какое классное платье и сумочка, которая подходил к платью
  • Платье- огонь🔥🔥 вам очень идет
  • Какая красота, стильно и красиво!
  • Какие красивые у вас ноги одно загляденье
  • Помимо красивой модели и романтичного антуража хочется отметить шикарную работу фотографа 👍 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Руслан квинта рассказал о песне, которую написал для Сони Евдокименко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Соня Евдокименко, дети звезд, наряды звезд, София Ротару
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь