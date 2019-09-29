Гвинет Пэлтроу и Брэд Фелчак отметили первую годовщину свадьбы на острове

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу показала новое совместное фото с супругом.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу и ее супруг, продюсер и сценарист Брэд Фелчак отпраздновали первую годовщину свадьбы. Знаменитости начали встречаться еще в 2014 году. Спустя 4 года пара объявила о помолвке. Их свадьба состоялась в сентябре 2018 года.

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Как сообщает издание People, Гвинет и Брэд решили отпраздновать первую годовщину только вдвоем и вдали от города. Супруги провели этот день на пляже на острове Лонг-Айленд.

Снимком с отдыха Пэлтроу поделилась на своей странице в Instagram. Так, на фото влюбленные позируют в солнцезащитных очках и повседневных нарядах и мило улыбаются на камеру.

“Один год - сделано“, - подписала кадр актриса.

Напомним, ранее Гвинет Пэлтроу поделилась редким кадром с дочерью и сыном.

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