Лилия Подкопаева показала фигуру через 10 дней после родов

19 сентября гимнастка Лилия Подкопаева родила дочку.

19 сентября, известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Дубинский стали родителями. Спортсменка родила девочку.

Читай также: Лилия Подкопаева рассказала, почему медлит со свадьбой

Спустя 10 дней Подкопаева опубликовала снимок с прогулки с новорожденной малышкой. Так, на своей страницы в Instagram в разделе Stories звездная мама похвасталась стройной фигурой.

На фото Лилия позирует возле детской коляски. Для прогулки с дочкой она выбрала шорты и футболку черного цвета. Спортивный образ она дополнила черной кепкой и кроссовками.

“На дежурстве“, - прокомментировала снимок гимнастка.

Лилия Подкопаева Скриншот

Ранее Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее третью беременность.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.