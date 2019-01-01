Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лилия Подкопаева показала фигуру через 10 дней после родов

Комментариев: 0
19 сентября гимнастка Лилия Подкопаева родила дочку.
Лилия Подкопаева показала фигуру через 10 дней после родов
Лилия Подкопаева показала фигуру через 10 дней после родов
instagram.com/podkopayeva_official

19 сентября, известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Дубинский стали родителями. Спортсменка родила девочку.

Читай также: Лилия Подкопаева рассказала, почему медлит со свадьбой

Спустя 10 дней Подкопаева опубликовала снимок с прогулки с новорожденной малышкой. Так, на своей страницы в Instagram в разделе Stories звездная мама похвасталась стройной фигурой.

На фото Лилия позирует возле детской коляски. Для прогулки с дочкой она выбрала шорты и футболку черного цвета. Спортивный образ она дополнила черной кепкой и кроссовками.

“На дежурстве“, - прокомментировала снимок гимнастка.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева
Скриншот

Ранее Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее третью беременность.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Лилия Подкопаева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь