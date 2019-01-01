Украинские звезды посетили премьеру фильма "Проклятие Мэри"

Украинские знаменитости посмотрели новый фильм от режиссера культовых сериалов “Американская история ужасов“ и “Королевы крика“.

В столичном кинотеатре “СинемаСити“ состоялась долгожданная премьера фильма “Проклятие “Мэри“ от режиссера культовых сериалов “Американская история ужасов“ и “Королевы крика“ Майкла Гои . Главную роль доверили обладателю премии “Оскар“ за лучшую мужскую роль Гэри Олдману. Так же в фильме снялись Эмили Мортимер и молодые звёзды фильмов “Оно“ и “Астрал“.

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Гостей премьеры порадовала яркая фотозона, красная дорожка, вкусные угощения от сети ресторанов “Сушия“ и алкогольные напитки “AL CAPONE“ , виски “AVIATOR“ и вино “La Cantina“.

Первые ленту увидели такие звёзды: IVAN NAVI, Ольга Атанасова, Дмитрий Ступка, Вячеслав Соломка, Анна Добрыднева, Вячеслав и Ирина Дюденко, Владимир Демчинский, Анна Кузина, Роза Аль-Намри, Анна Жижа, Елена Репина, Александр Лещенко, участники шоу “Танцы со звёздами“ Александр Прохоров и Аделина Дели, Лавика, Евгений Капорин, Мила Кузнецова, Лина Верес, Людмила Ардельян, Constantine, Nikita Lomakin, Алла Медведева, Сергей Костецкий, Влад Никитюк, Ксения Жданова, Заза Чантурия, Виктория Бурдукова, Константин Косинский, Алексей Нечай-Кучинский, Мария Кондратенко, участники шоу “Мастер Шеф 9“ Сергей Денисов, Владимир Лялин и Мария Грицай, Дима Сукач, прыгуны в воду Олег Колодий и Анна Письменская, скелетонист Влад Гераскевич и многие другие.

Фильм ужасов “Проклятие Мэри“ снял режиссер Майкл Гои, на счету которого 14 успешных сериалов, среди которых “Американская история ужасов“, “Королевы крика“ и “Болотная тварь“. Главные роли сыграли обладатель премии “Оскар“ Гэри Олдман и Эмили Мортимер.

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Дэвид (Гэри Олдман) и Сара (Эмили Мортимер) – супруги, которые переживают не лучшие времена. Они пытаются снова стать ближе друг к другу и возродить утраченную нежность. На все свои сбережения Дэвид решает приобрести старую яхту. Несмотря на непонимание такого решения, Сара поддерживает мужа. Вместе с двумя дочерьми семья отправляется на своей новой яхте в путешествие. По словам Дэвида, это путешествие станет первым шагом к новой жизни. В определенном смысле так и произойдет. Чем дальше судно от берега, тем более странные события на нем происходят. Этому нет никакого объяснения, но жуткие странные явления остановить невозможно.

Смотрите фильм “Проклятие Мэри“ уже во всех кинотеатрах Украины.

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