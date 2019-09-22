В Сети опубликовали редкие фото со съемок сериала "Друзья"

Актриса Кали Шелдон, которая сыграла дочь Рэйчел и Роса, показала архивные фото со времен съемок в сериале "Друзья".

В Сети появились архивные фотографии со съемок последних сезонов культового американского сериала “Друзья“, который 22 сентября отметил 25-летие. Снимками в Instagram поделилась 17-летняя актриса Кали Шелдон.

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Кали вместе со своей сестрой-двойняшкой Ноэль в 2003-2004 годах сыграли в ситкоме роль Эммы - дочери Рэйчел и Роса. Тогда девочкам был всего год. Сейчас Кали и Ноэль Шелдоны продолжают строит карьеру в кино. На счету девушек несколько голливудских фильмов, в том числе и кинолента “Мы“.

На опубликованных архивных фото Кали запечатлена с исполнительницами главных ролей сериала “Друзья“ - Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу и Кортни Кокс.

“Как все начиналось“, – подписала один из кадров Кали Шелдон.

Напомним, ранее Кортни Кокс и Лиза Кудроу показали, как отпраздновали 25-летие “Друзей“.

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