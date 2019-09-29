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Какие ножки: Ани Лорак очаровала поклонников снимком из SPA

Комментариев: 2
Певица ненавязчиво прорекламировала спа-комплекс и получила множество комплиментов от подписчиков.

Какие ножки: Ани Лорак очаровала поклонников снимком из SPA
Какие ножки: Ани Лорак очаровала поклонников снимком из SPA
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая в последнее время любить экспериментировать со смелыми образами и на днях покорила фанатов снимком в мини-платье с разрезами по бокам, решила разбавить ленту кадром из СПА. В Инстаграм звезда опубликовала фото в белом махровом халате с полотенцем на голове. Артистка позирует сидя, кокетливо обнажив одну ногу. Ногти на руках и ногах Лорак накрашены одинаковым черным лаком. Певица загадочно полуулыбается. 

Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу. Хочу сказать спасибо не для рекламы, а от души, - написала Лорак.

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Поклонники артистки похвалили ее внешний вид, особенно отметив стройные ноги. Однако, часть подписчиков потроллила певицу за “ненавязчивую рекламу“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за фото с молодым бойфрендом.

 

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Теги: Ани Лорак, СПА, халат, полотенце
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.09.2019, 12:12
Оценка:  0
гость
Куек, ты уже не ездишь на Новосибирскую птицефабрику?
А как же план по яйценоскости, потаскушка прокацапская?
гость  (аноним)  30.09.2019, 11:15
Оценка:  0
гость
Особенно чувствуется "уровень уважения и любви" к своим губам, натыканным силиконом и стали похожи на губы Тимошенко и Сумской.
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