Певица ненавязчиво прорекламировала спа-комплекс и получила множество комплиментов от подписчиков.

Какие ножки: Ани Лорак очаровала поклонников снимком из SPA instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая в последнее время любить экспериментировать со смелыми образами и на днях покорила фанатов снимком в мини-платье с разрезами по бокам, решила разбавить ленту кадром из СПА. В Инстаграм звезда опубликовала фото в белом махровом халате с полотенцем на голове. Артистка позирует сидя, кокетливо обнажив одну ногу. Ногти на руках и ногах Лорак накрашены одинаковым черным лаком. Певица загадочно полуулыбается.

Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу. Хочу сказать спасибо не для рекламы, а от души, - написала Лорак.

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Поклонники артистки похвалили ее внешний вид, особенно отметив стройные ноги. Однако, часть подписчиков потроллила певицу за “ненавязчивую рекламу“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за фото с молодым бойфрендом.

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