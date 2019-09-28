"Плачет, когда голодная": Санта Димопулос о новорожденной дочери

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос во второй раз стала мамой .

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Совсем недавно бывшая участница "ВИА Гры" Санта Димопулос недавно во второй раз стала мамой. Спустя две недели после родов знаменитость рассказала о своей малышке.

В Instagram Санта ответила на самые популярные вопросы поклонников. Она призналась, что не пользуется услугами няни, а ребенка кормит раз в три часа.

У нас нет няни. Это было моё решение и я ни капли об этом не жалею. Есть помощница, которая убирает и готовит, а я наслаждаюсь временем с моей принцессой. И эту связь между нами невозможно описать словами, - призналась Димопулос.

Звездная мама добавила, что ее дочь спокойная и не капризная.

Малышка изящная, спокойная и умиротворенная, хнычет только когда голодная, - написала Санта.

Напомним, ранее Санта Димопулос призналась, сколько заплатила за роды в Монте-Карло.