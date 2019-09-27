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Джамала похвасталась дуэтом с годовалым сыном-"гитаристом" - Видео

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Певица Джамала показала новое семейное видео с маленьким сыном Эмиром.
Джамала похвасталась дуэтом с годовалым сыном-"гитаристом" - Видео
Джамала похвасталась дуэтом с годовалым сыном-"гитаристом" - Видео
instagram.com/jamalajaaa

Победительница песенного конкурса “Евровидение-2016“, украинская исполнительница Джамала поделилась с поклонниками милым видео со своим сыном Эмиром-Рахманом.

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Так, на своей странице в Instagram артистка рассказала, что сегодня малышу исполнилось 1,5 года. Кроме того, Джамала похвасталась музыкальными навыками сына и заявила о первом дуэте с ним.

В ролике, который разместила в своем аккаунте 36-летняя звезда, Эмир-Рахман сидит на и стучит по гитаре. Позже мальчик стал подыгрывать маме, когда она начала петь англоязычную композицию.

“Мій перший дует з Еміром. Останні кілька днів я просто у захваті від нашого неочікуваного джема.  Послухайте цей ритм, паузи...У цьому є музика! P.S. Сьогодні нам 1,5 рочки. Святкуємо“, - поделилась Джамала.

Напомним, ранее певица Джамала заявила, что готова во второй раз стать мамой.

 

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Теги: Джамала
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Источник: Ivonа bigmir)net

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