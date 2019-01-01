Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Хейли Болдуин отгуляла девичник в компании Кендалл Дженнер - фото

Комментариев: 0
Модель во “второй раз” сыграет свадьбу с поп-исполнителем Джастином Бибером.
Хейли Болдуин отгуляла девичник в компании Кендалл Дженнер - фото
Хейли Болдуин отгуляла девичник в компании Кендалл Дженнер - фото
instagram.com/haileybieber/

Известная американская модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Болдуин устроила девичник перед свадьбой с канадским исполнителем Джастином Бибером. Об этом сообщает Daily Mail.

Читай также: Жена Джастина Бибера похвасталась роскошным обручальным кольцом

Как пишет издание, вечеринка началась в ресторане Ysabel, позже гости отправились в ночной клуб Delilah. Отметим, что среди гостей девичника Болдуин были модель Кендалл Дженнер и стилист Мэйв Рейли.

Для мероприятия Хейли выбрала обтягивающее белое платье с оголенными плечами и фату. Несколько кадров с девичника возлюбленная Бибера опубликовала в Instagram-Stories.

Напомним, что Болдуин и Бибер официально поженились в прошлом году, а сейчас супруги решили устроить пышную свадебную церемонию.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер снялась для Vogue Australia и рассказала о семейной жизни.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джастин Бибер, Хейли Болдуин, Хейли Бибер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь