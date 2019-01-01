Хейли Болдуин отгуляла девичник в компании Кендалл Дженнер - фото

Модель во “второй раз” сыграет свадьбу с поп-исполнителем Джастином Бибером.

Известная американская модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Болдуин устроила девичник перед свадьбой с канадским исполнителем Джастином Бибером. Об этом сообщает Daily Mail.

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Как пишет издание, вечеринка началась в ресторане Ysabel, позже гости отправились в ночной клуб Delilah. Отметим, что среди гостей девичника Болдуин были модель Кендалл Дженнер и стилист Мэйв Рейли.

Для мероприятия Хейли выбрала обтягивающее белое платье с оголенными плечами и фату. Несколько кадров с девичника возлюбленная Бибера опубликовала в Instagram-Stories.

Напомним, что Болдуин и Бибер официально поженились в прошлом году, а сейчас супруги решили устроить пышную свадебную церемонию.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер снялась для Vogue Australia и рассказала о семейной жизни.

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