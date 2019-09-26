Алина Гросу рассекретила причину поездки в Данию

Певица Алина Гросу вместе с родителями отправилась в Копенгаген.

Несколько дней назад известная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу сообщила поклонникам о поездке в Данию, но причину путешествия певица пообещала назвать чуть позже.

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Так, в четверг, 26 сентября, на своей странице в Instagram 24-летняя звезда призналась, что отправилась в Копенгаген ради родителей. У мамы и папы Алины была запланирована поездка на Всемирную конференцию по птицеводству. Так, как сейчас Гросу редко видится с родителями, артистка решила составить им компанию и помочь с английским.

“Наконец-то расскажу вам по какой причине я в Копенгагене. Мы с родителями приехали на всемирную конференцию по птицеводству. Да, звучит странно..я и птицеводство.. какая связь?)) на самом деле, так как я очень мало провожу сейчас времени с родителями, захотелось составить им компанию, хотя бы в командировке и немного помочь с английским языком“, - написала Алина Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, когда планирует завести ребенка.

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