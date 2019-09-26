Надя Дорофеева засветила стройную фигуру в нижнем белье

Солистка "Время и Стекло" показала кадр с недавней фотосессии.

Известная украинская певица, солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поделилась с подписчиками очередным кадром с откровенной фотосессии.

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Так, на своей странице в Instagram 29-летняя звезда опубликовала коллаж с эффектом 3d. На пикантном кадре Дорофеева запечатлена в нижнем белье черного цвета. На плечи она накинула синюю куртку. Образ дополнила жемчужным ожерельем.

Всего за час публикация Дорофеевой собрал около 80 тысяч лайков и многожество комментариев.

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“НАДЯЯ ТЫ БОМБАА“, “Какая красоооткааа!“, “Идеальная“, “Ты великолепна, обожаю“, “Ты прекрасна“, “Нравится эффект на второй фото“, “Ты в любом Д прекрасна“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые рассказала о проблемах в отношениях с Дантесом.

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