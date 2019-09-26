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Надя Дорофеева засветила стройную фигуру в нижнем белье

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Солистка "Время и Стекло" показала кадр с недавней фотосессии.
Надя Дорофеева засветила стройную фигуру в нижнем белье
Надя Дорофеева засветила стройную фигуру в нижнем белье
instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская певица, солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поделилась с подписчиками очередным кадром с откровенной фотосессии.

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Так, на своей странице в Instagram 29-летняя звезда опубликовала коллаж с эффектом 3d. На пикантном кадре Дорофеева запечатлена в нижнем белье черного цвета. На плечи она накинула синюю куртку. Образ дополнила жемчужным ожерельем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1d в 3d

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Всего за час публикация Дорофеевой собрал около 80 тысяч лайков и многожество комментариев.

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“НАДЯЯ ТЫ БОМБАА“, “Какая красоооткааа!“, “Идеальная“, “Ты великолепна, обожаю“, “Ты прекрасна“, “Нравится эффект на второй фото“, “Ты в любом Д прекрасна“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые рассказала о проблемах в отношениях с Дантесом.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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