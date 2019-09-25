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Ведущая "X-фактора" Даша Трегубова засыпала Сеть обнаженными фото

Комментариев: 3
Даша Трегубова поделилась результатами пикантной фотосессии.
Ведущая "X-фактора" Даша Трегубова засыпала Сеть обнаженными фото
Ведущая "X-фактора" Даша Трегубова засыпала Сеть обнаженными фото
instagram.com/dasha.tregubova

Известная украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова взбудоражила Сеть откровенными снимками. Звезда показала кадры с пикантной фотосессии.

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Так, на своей странице в Instagram 39-летняя артистка опубликовала серию снимков, на котором предстала обнаженной. На ярких кадрах Даша позирует в воде и на берегу реки совершенно голой. Свое тело она прикрыла простыней красного цвета.

“Запомню это лето таким) (И да, главное в жизни найти именно свою корягу)))“, - подписала фото Трегубова.

Подписчики ведущей “X-фактора“ оставили множество комментариев под соблазнительной публикацией.

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“Боже, яка краса і граціозність. Я в захваті, супер“, “Божественно. Невероятно красиво!!! От 2-й не могу отвести глаз!“, “Ух, ты! Очень красиво, сексуально и как-то магически даже“, “Шикарно, женственно, эротично!!! Очень круто! Дарья Вы красотка!“, “Фото просто НЕРЕАЛЬНЫЕ!!“ ,“Пятое фото бомба-ракета. А вообще все фотки классные!“, “Это очень красиво, Даша Вы крутая!“, - пишут пользователи Сети.

Ранее мы опубликовали ТОП-10 интересных фактов о ведущей Даше Трегубовой.

 

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Теги: Даша Трегубова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  26.09.2019, 18:06
Оценка:  -1
pусский
Она хочет мой хyй!
гость  (аноним)  26.09.2019, 17:37
Оценка:  -1
гость
Даша права, "в жизни важно найти именно СВОЮ корягу" )))! Похоже, ей в жизни повезло, если ТАКАЯ коряга рядом!))
Pepsomen    26.09.2019, 17:24
Оценка:  -1
Pepsomen
Эта старуха реально страшная!
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