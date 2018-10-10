Популярный шоумен удивил телезрителей неожиданным заявлением.

Поцелуи по пьяни и измены: Притула высказался о супружеской неверности instagram.com/siriy_ua

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Популярный телеведущий, шоумен Сергей Притула высказался о женских и мужских изменах - и о разном отношении к ним, зависимо от пола. В частности, он отметил, что, по его мнению, мужчины не воспринимают неверность “в плоскости физического“, а скорее - со стороны моральности. Такую мысль он высказал в эфире передачи “Хто зверху?“, которую Притула ведет вместе с Лесей Никитюк.

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Мужская и женская команды обсуждали вопрос о том, сколько женщин не сочтут пьяный поцелуй на корпоративе изменой. Команда мужчин во главе с Сергеем предположила, что это позиция, как минимум, 72% девушек. Опрос показал, что мужчины угадали почти до процента. Комментируя результат, Притула отметил, что такая “ситуация на корпоративе“ может стать неудобной в будущем, а также пошутил, что женатый мужчина не позволил бы себе подобного поведения.

Не зарзу, але совість гризе. Бо той працівник ходить як те песеня, в очі заглядає і мов каже – “Ну, а продовження?“ Якщо б ми зп’яну з кимось поцілувалися, то в нас би після цього вже була така зачіска, як у Кошового, – отметил Сергей.

Также ведущий объяснил, как, по его мнению, мужчины относятся к изменам в целом.

В чоловіків відношення до зради не лежить у якійсь фізичний площині, а більше в моральній, – добавил он.

Напомним, что недавно Сергей Притула сыграл в украинской картине “Секс и ничего личного“, он воплотил заядлого бабника, который решил остепениться после того, как встретил “девушку своей мечты“.

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