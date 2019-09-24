Актриса, сыгравшая истребительницу вампиров - в 42 выглядит, как девочка.

"Баффи" вообще меняется?:Сара Мишель Геллар опубликовала забавное фото с мужем instagram.com/sarahmgellar

Читай также: “Никакой пластики“: Ким Кардашьян опубликовала фото 20-летней давности

Американская актриса Сара Мишель Геллар, похоже, из тех, кого годы обходят стороной. Звезда, которая некогда сыграла Баффи истребительницу вампиров в популярном молодежном сериале конца 90-х-начала 2000-х, в свои 42 года выглядит, как девочка. В Инстаграм актриса добавила забавное фото с мужем актёром Фредди Принцем-младшим. Счастливая пара позирует с огромными мягкими игрушками у входа в парк аттракционов. Сара Мишель на фото - в коротких джинсовых шортах, топе и коротенькой куртке, из обуви она выбрала легкие кроссовки Nike. В подписи актриса предупредила родителей, что посещая с детьми подобные места - нужно быть готовыми к габаритным покупкам.

Родители, предупреждение, вот как вы будете выглядеть, если вы возьмете своих детей на @theadventuredome (принесите дополнительные чемоданы) #bestday #bestbirthdays, - написала актриса.

Читай также: Обнаженная в лепестках: Британская модель забросала Сеть откровенными фото

К слову, Сара Мишель и Фредди Принцем-младший в браке уже 17 лет. Они воспитывают двоих детей - 10-летнюю дочь Шарлотту Грэйс и семилетнего сына - Рокки Джеймса. У обоих детей Дни рождения в сентябре - похоже, празднование растянулось на целый месяц, а подарков много не бывает.

Кстати, ранее Сара Мишель поделилась в интервью на американском ТВ секретом счастливого брака. Слова актрисы, со ссылкой на первоисточник цитирует Telegraf. Актриса подчеркнула, что у каждого партнера должно быть личное пространство, а сохранить отношения помогает упорная и ежедневная работа над ними.

Люди не хотят работать, они хотят незамедлительных реакций прямо здесь и сейчас. Но ведь над этим тоже нужно работать - считает Сара.

Ранее мы писали, что Мила Кунис кардинально сменила имидж.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.