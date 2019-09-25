Телеведущая попросила подписчиков не "вестись" на рекламу средства от подагры.

"Спрашивают, как мои косточки": Осадчая рассказала о мошенниках в Сети, использующих ее имя instagram.com/kosadcha/

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Популярная телеведущая Катя Осадчая рассказала о мошенниках в Сети, которые использовали ее имя для рекламы средства от наростов на стопах. Об этом Осадчая написала в своем Инстаграм.

Катя объяснила, что сначала отнеслась к сообщению о своем участии в рекламе “мази для ног“ - как к шутке, но потом знакомые массово стали спрашивать ее “действует ли средство от подагры“ - тогда-то ведущая поняла, что ее имя использовали мошенники. Катя акцентировала на том, что никогда не рекламировала подобную продукцию - и призвала подписчиков не попасться на удочку людей, продающих сомнительные товары в Сети.

Читай также: “Никакой пластики“: Ким Кардашьян опубликовала фото 20-летней давности Сначала я не отнеслась серьезно к этой информации, но когда меня уже начали спрашивать знакомые, помогла мне какая-то мазь от косточек, я уже решила написать здесь.

В интернете распространяют мое интервью, или прямую речь, как рекламу средства от образований на ступнях.

Как бы мне ни было странно все это писать, но я уверена, это спасет многих от мошенничества. Я никогда не имела подобных проблем и никому ничего не советовала и не советую. Пожалуйста, пользуйтесь советами профессиональных врачей, в интернете много мошенников, которые спекулируют именами известных людей. @gorbunovyuriy два года боролся с Мангустин 🤦♀️ теперь мошенники пользуются моим именем. Спасибо за ваше внимание и будьте здоровы!, - написала Осадчая.

Также она добавила фото с мужем Юрием Горбуновым и букетом цветов - “для привлечения внимания“.

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