"Спрашивают, как мои косточки": Осадчая рассказала о мошенниках в Сети, использующих ее имя
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Популярная телеведущая Катя Осадчая рассказала о мошенниках в Сети, которые использовали ее имя для рекламы средства от наростов на стопах. Об этом Осадчая написала в своем Инстаграм.
Катя объяснила, что сначала отнеслась к сообщению о своем участии в рекламе “мази для ног“ - как к шутке, но потом знакомые массово стали спрашивать ее “действует ли средство от подагры“ - тогда-то ведущая поняла, что ее имя использовали мошенники. Катя акцентировала на том, что никогда не рекламировала подобную продукцию - и призвала подписчиков не попасться на удочку людей, продающих сомнительные товары в Сети.
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Сначала я не отнеслась серьезно к этой информации, но когда меня уже начали спрашивать знакомые, помогла мне какая-то мазь от косточек, я уже решила написать здесь.
В интернете распространяют мое интервью, или прямую речь, как рекламу средства от образований на ступнях.
Как бы мне ни было странно все это писать, но я уверена, это спасет многих от мошенничества. Я никогда не имела подобных проблем и никому ничего не советовала и не советую.
Пожалуйста, пользуйтесь советами профессиональных врачей, в интернете много мошенников, которые спекулируют именами известных людей. @gorbunovyuriy два года боролся с Мангустин 🤦♀️ теперь мошенники пользуются моим именем. Спасибо за ваше внимание и будьте здоровы!, - написала Осадчая.
Фото для привертання УВАГИ ! :) Спочатку я не поставилася серйозно до цієї інформації, але коли мене вже почали питати знайомі, чи допомогла мені якась мазь від кісточок, я вже вирішила написати тут. В інтернеті поширюють моє інтерв‘ю, чи пряму мову, як рекламу засобу від утворень на ступнях. Як би мені не було дивно все це писати, але я певна, це врятує багатьох від шахрайства. Я ніколи не мала подібних проблем і нікому нічого не радила і не раджу. Будь ласка, користуйтеся порадами професійних лікарів, в інтернеті багато шахраїв, що спекулюють іменами відомих людей. @gorbunovyuriy два роки боровся з мангустіном 🤦♀️ тепер шахраї користуються моїм ім’ям. Дякую за вашу увагу і будьте здорові!
Также она добавила фото с мужем Юрием Горбуновым и букетом цветов - “для привлечения внимания“.
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