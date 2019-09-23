Дочь Трампа пришла на Генассамблею ООН без бюстгальтера - Сеть негодует
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Дочь президента США Дональда Трампа, а по совместительству - его ассистент - Иванка Трамп на днях посетила Генассамблею ООН в экстравагантном наряде - и вызвала широкое обсуждение в Сети. Фото и видео с мероприятия Иванка Трамп опубликовала в своем Инстаграм.
Дочь американского президента появилась на конференции, посвященной религиозной свободе, в голубой рубашке, белой юбке Prada с оригинальным цветочным принтом и черных туфлях на высоком каблуке. Однако весьма скромный наряд внезапно стал выглядеть “вызывающе“ - и все из-за отчетливо вырисовывающихся сосков. То ли вместо бюстгальтера женщина надела майку, то ли бюстгальтер оказался слишком “мягким“ - так или иначе, пользователи Сети решили, что Иванка пришла на мероприятие “без исподнего“.
#WGDP’s 3 Pillars are seeking to economically empower women to re-invest in their families & communities, producing a multiplier effect that spurs economic growth + contributes to global peace & stability. Thank you to @concordiasummit for the opportunity and collaboration on this critical mission.
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Так, помимо похвал необычного наряда дочери президента, в Сети стали множиться упреки о “неподобающем внешнем виде“.
“Иванка, почему ты не надела колье?“ - спросил один из подписчиков Трамп. - “Сперва ей надо надеть бюстгальтер. Ее соски отчетливо видны“, - тут же нашелся другой пользователь.
Вы видите то же, что и я? - массово уточняют пользователи Сети.
Однако, юмор, как обычно победил - потому большая часть “критики“ - это веселые фотожабы, в которых столь смелый наряд Иванки связали с темой конференции - религиозной свободой.
Свободу всем частям тела, включая грудь, - шутят пользователи Сети.
Разве можно говорить о свободе, заточив грудь в противный бюстгальтер, - острят в Сети.
I'm not sure if Ivanka is trolling people or if this is her way of showing empowerment but here's my personal opinion, When any other idol does something like this they are considered brave and empowering but when Ivanka does the same thing she is crucified for it, Hypocrites at its finest. I want to know what y'all think about this? Lets have a peaceful discussion in the comments. ☺ #women #womenempowerment #ivankatrump #unmeeting #thegreatawakening #makeamericagreatagain #trump2020 #presidenttrump #trumpfamily #trumpadministration
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Но “гневных“ комментариев в Сети также хватает - фолловеры троллят Иванку и советуют ей быть в курсе модной продукции.
Ты когда-нибудь слышала о существовании силиконовых накладок на соски? - уточняют подписчики Иванки Трамп.
Не стоит спешить с выводами - если присмотреться - под блузой Иванки можно рассмотреть нечеткие контуры белья. Возможно, женщина наоборот - в курсе всех новинок - и нарочно надела бюстгальтер с выделяющимися сосками?
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