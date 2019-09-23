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Дочь Трампа пришла на Генассамблею ООН без бюстгальтера - Сеть негодует

Комментариев: 5
Иванка Трамп выбрала для официального заседания экстравагантный наряд - пользователи Сети сочли, что это слишком.

Дочь Трампа пришла на Генассамблею ООН без бюстгальтера - Сеть негодует
Дочь Трампа пришла на Генассамблею ООН без бюстгальтера - Сеть негодует
instagram.com/ivankatrump

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Дочь президента США Дональда Трампа, а по совместительству - его ассистент - Иванка Трамп на днях посетила Генассамблею ООН в экстравагантном наряде - и вызвала широкое обсуждение в Сети. Фото и видео с мероприятия Иванка Трамп опубликовала в своем Инстаграм.

Дочь американского президента появилась на конференции, посвященной религиозной свободе, в голубой рубашке, белой юбке Prada с оригинальным цветочным принтом и черных туфлях на высоком каблуке. Однако весьма скромный наряд внезапно стал выглядеть “вызывающе“ - и все из-за отчетливо вырисовывающихся сосков. То ли вместо бюстгальтера женщина надела майку, то ли бюстгальтер оказался слишком “мягким“ - так или иначе, пользователи Сети решили, что Иванка пришла на мероприятие “без исподнего“. 

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Так, помимо похвал необычного наряда дочери президента, в Сети стали множиться упреки о “неподобающем внешнем виде“.

“Иванка, почему ты не надела колье?“ - спросил один из подписчиков Трамп. - “Сперва ей надо надеть бюстгальтер. Ее соски отчетливо видны“, - тут же нашелся другой пользователь. 

Вы видите то же, что и я? - массово уточняют пользователи Сети.

Однако, юмор, как обычно победил - потому большая часть “критики“ - это веселые фотожабы, в которых столь смелый наряд Иванки связали с темой конференции - религиозной свободой.

Свободу всем частям тела, включая грудь, - шутят пользователи Сети.

Разве можно говорить о свободе, заточив грудь в противный бюстгальтер, - острят в Сети.

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Но “гневных“ комментариев в Сети также хватает - фолловеры троллят Иванку и советуют ей быть в курсе модной продукции.

Ты когда-нибудь слышала о существовании силиконовых накладок на соски? - уточняют подписчики Иванки Трамп.

Не стоит спешить с выводами - если присмотреться - под блузой Иванки можно рассмотреть нечеткие контуры белья. Возможно, женщина наоборот - в курсе всех новинок - и нарочно надела бюстгальтер с выделяющимися сосками? 

 

Ранее мы писали, что первая леди Украины появилась на международном приеме в наряде украинского дизайнера.

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Теги: Иванка Трамп, Дональд Трамп, без белья, наряд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  26.09.2019, 12:32
Оценка:  0
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Дались вам те соски! Война вон идёт, а вы хернёй страдаете! И хорошо, что ей есть что показать! Это ж не убивать людей!
гость  (аноним)  26.09.2019, 12:07
Оценка:  -1
гость
Что за чушь? Просто сОска троллит, надела лифчик с накладными соскАми.
wnt    26.09.2019, 12:31
Оценка:  0
wnt
а может там и вся грудь накладная))
Хулиганка*    26.09.2019, 11:40
Оценка:  -3
Хулиганка*
импичмент ему объявите, чем не повод, уроды???
tetyalissa    26.09.2019, 12:10
Оценка:  0
tetyalissa
\\\\\\\\\\\\\\\ !!!!!!!!!!!! \\\\\\\\\\\\\\\\\
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