Мила Кунис кардинально сменила имидж: как сейчас выглядит актриса

Голливудская актриса Мила Кунис поменяла цвет волос.

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис удивила поклонников неожиданными переменами во внешности. Артистка решила поменять цвет волос.

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Так, на днях папарацци засняли 36-летнюю звезду во время прогулки с подругами в Лос-Анджелесе. На снимках Мила предстала в образе блондинки с кончиками, выкрашенными в бирюзовый цвет.

На фанатской странице Кунис в Instagram появилось несколько фото. На одном из кадров актриса предстала в сером футболке и джинсах, а на других в полосатой кофте и джинсах. Волосы звезда собрала в низкий пучок и спрятала их под синей кепкой.

Скорее всего, Мила Кунис сейчас снимается в новом фильме, ради роли в котором и поменяла прическу.

Напомним, ранее Мила Кунис и Эштон Кутчер посетили Украину и встретились с Владимиром Зеленским.

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