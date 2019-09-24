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Мила Кунис кардинально сменила имидж: как сейчас выглядит актриса

Комментариев: 1
Голливудская актриса Мила Кунис поменяла цвет волос.
Мила Кунис кардинально сменила имидж: как сейчас выглядит актриса
Мила Кунис кардинально сменила имидж: как сейчас выглядит актриса
Getty Images

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис удивила поклонников неожиданными переменами во внешности. Артистка решила поменять цвет волос.

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Так, на днях папарацци засняли 36-летнюю звезду во время прогулки с подругами в Лос-Анджелесе. На снимках Мила предстала в образе блондинки с кончиками, выкрашенными в бирюзовый цвет. 

На фанатской странице Кунис в Instagram появилось несколько фото. На одном из кадров актриса предстала в сером футболке и джинсах, а на других в полосатой кофте и джинсах. Волосы звезда собрала в низкий пучок и спрятала их под синей кепкой.

Скорее всего, Мила Кунис сейчас снимается в новом фильме, ради роли в котором и поменяла прическу.

Напомним, ранее Мила Кунис и Эштон Кутчер посетили Украину и встретились с Владимиром Зеленским.

 

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Теги: Мила Кунис
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Мила Кунис  (аноним)  26.09.2019, 11:37
Оценка:  0
Мила Кунис
Тебе в анус или куни с ? Лижи пиздy и не заeбывай.
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