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KAZKA отметила первую годовщину мегапопулярного клипа "Плакала"

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25 сентября 2018 года группа KAZKA выпустила клип на песню "Плакала".
KAZKA отметила первую годовщину мегапопулярного клипа "Плакала"
KAZKA отметила первую годовщину мегапопулярного клипа "Плакала"
instagram.com/kazka.band

В среду, 25 сентября, популярная украинская группа KAZKA отметила первое день рождения нашумевшего клипа “Плакала“. За год ролик собрал более 269 миллионов просмотров на YouTube. Кроме того, фанаты с разных стран мира записали множество каверов на трек.

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В этот день участники KAZKA решили вспомнить, как изменилась их жизнь после премьеры видео “Плакала“. Так, на официальной странице группы в Instagram коллектив рассказал о своих достижениях.

Музыканты отметили, что о них узнал весь мир. За год они выступали не только в Украине, но и в Америке, Европе и Канаде. Также артисты презентовали детскую книгу, записали второй альбом NIRVANA. Сейчас KAZKA готовится к шоу, которое состоится 4 марта. Участники коллектива заявили, это все было бы невозможно без хита “Плакала“.

Кроме того, группа опубликовала несколько кадров со съемок клипа на песню “Плакала“ и поблагодарила авторов композиции, режиссера, всю команду и тех, кто полюбил этот ролик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Після насиченого дня, хочеться розповісти вам про цей насичений рік ❤️ ⚡️Про нас дізнався весь світ! ⚡️Ми співали в один голос із залами в Україні, Америці, Європі і Канаді. ⚡️Ми презентували нашу першу справжню дитячу друковану казку (далі буде, слідкуйте за @kazka.story). ⚡️Ми записали другий альбом NIRVANA, який ви почуєте вже за місяць. ⚡️Ми зібрали свій перший стадіон на 30000 слухачів у Ташкенті! ⚡️Ми анонсували нове KAZKOVE шоу, яке відбудеться вже 4 березня в київському Палаці Спорту. 🙏🏻 Це все було б неможливо без ПЛАКАЛА і, звісно ж, без вас, наші любі! 🙌🏻 Сьогодні ми хочемо ще раз сказати дякую, кожному з тих, хто любить відеокліп ПЛАКАЛА (загалом — понад 267 мільйонів переглядів на YouTube), авторам пісні (@aerococktail, @andrey_ignatchenko_iksiy_music, @iamrunstar), режисерці @katyatsarik, всій-всій команді та долі, за те що подарувала нам справжній музичний скарб! ❤️ Любимо #kazkaплакала

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Смотрите онлайн клип KAZKA – Плакала:

Ранее участники группы KAZKA Саша Зарицкая и Никита Булаш рассказали, как “Х-фактор“ повлиял на их творчество.

 

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Теги: KAZKA, Плакала
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Источник: Ivonа bigmir)net

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