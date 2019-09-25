KAZKA отметила первую годовщину мегапопулярного клипа "Плакала"

25 сентября 2018 года группа KAZKA выпустила клип на песню "Плакала".

В среду, 25 сентября, популярная украинская группа KAZKA отметила первое день рождения нашумевшего клипа “Плакала“. За год ролик собрал более 269 миллионов просмотров на YouTube. Кроме того, фанаты с разных стран мира записали множество каверов на трек.

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В этот день участники KAZKA решили вспомнить, как изменилась их жизнь после премьеры видео “Плакала“. Так, на официальной странице группы в Instagram коллектив рассказал о своих достижениях.

Музыканты отметили, что о них узнал весь мир. За год они выступали не только в Украине, но и в Америке, Европе и Канаде. Также артисты презентовали детскую книгу, записали второй альбом NIRVANA. Сейчас KAZKA готовится к шоу, которое состоится 4 марта. Участники коллектива заявили, это все было бы невозможно без хита “Плакала“.

Кроме того, группа опубликовала несколько кадров со съемок клипа на песню “Плакала“ и поблагодарила авторов композиции, режиссера, всю команду и тех, кто полюбил этот ролик.

Смотрите онлайн клип KAZKA – Плакала:

Ранее участники группы KAZKA Саша Зарицкая и Никита Булаш рассказали, как “Х-фактор“ повлиял на их творчество.

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