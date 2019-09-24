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Не Кэмпбелл единой: Супермодели 90-х засветились на модном показе в Париже

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На показ новой коллекции Saint Laurent пригласили Синди Кроуфорд Кейт Мосс, Ева Герцигову и Амбер Валлетту .

Не Кэмпбелл единой: Супермодели 90-х засветились на модном показе в Париже
Не Кэмпбелл единой: Супермодели 90-х засветились на модном показе в Париже
instagram.com/anthonyvaccarello

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Модный дом Saint Laurent представил в столице моды Париже новую весенне-летнюю коллекцию. Презентация, по традиции состоялась на широкую ногу - под Эйфелевой башней устроили настоящее световое шоу из десятков прожекторов, направленных в небо. Сюрпризом вечера стало появление на подиуме супермодели Наоми Кэмпбелл в брючном костюме - снова актуального - черного цвета.

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Однако, это были еще не все сюрпризы вечера - специальными гостями шоу стали и другие супермодели 90-х: Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Ева Герцигова и Амбер Валлетта. Они с радостью попадали в объективы к фотографам и даже делали общие снимки.

Предлагаем оценить, как сейчас выглядят суперзвезды, которым не было равных 30 лет назад.

  • Синди Кроуфорд
  • Кейт Мосс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kate @ysl last night <3

Публикация от Kate Moss Latest ⚡️ (@katemosslatest)

  • Ева Герцигова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tonight ❤️ @ysl @anthonyvaccarello

Публикация от Eva Herzigova (@evaherzigova)

  • Амбер Валлетта и Кейт Мосс

Ранее мы писали, что “Рыцарь“ Бриенна Тарт из “Игры престолов“ показала соблазнительное фото в корсете.

 

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Теги: Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, супермодели 90-х
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Источник: ivona.bigmir.net

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