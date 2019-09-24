На показ новой коллекции Saint Laurent пригласили Синди Кроуфорд Кейт Мосс, Ева Герцигову и Амбер Валлетту .

Не Кэмпбелл единой: Супермодели 90-х засветились на модном показе в Париже instagram.com/anthonyvaccarello

Читай также: “Мисс Украина 2019“ Маргарита Паша похвасталась идеальным прессом

Модный дом Saint Laurent представил в столице моды Париже новую весенне-летнюю коллекцию. Презентация, по традиции состоялась на широкую ногу - под Эйфелевой башней устроили настоящее световое шоу из десятков прожекторов, направленных в небо. Сюрпризом вечера стало появление на подиуме супермодели Наоми Кэмпбелл в брючном костюме - снова актуального - черного цвета.

Читай также: Слишком откровенно?: “Мать драконов“ появилась на публике в пикантном наряде

Однако, это были еще не все сюрпризы вечера - специальными гостями шоу стали и другие супермодели 90-х: Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Ева Герцигова и Амбер Валлетта. Они с радостью попадали в объективы к фотографам и даже делали общие снимки.

Предлагаем оценить, как сейчас выглядят суперзвезды, которым не было равных 30 лет назад.

Синди Кроуфорд

Кейт Мосс

Ева Герцигова

Амбер Валлетта и Кейт Мосс

Ранее мы писали, что “Рыцарь“ Бриенна Тарт из “Игры престолов“ показала соблазнительное фото в корсете.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.