Не Кэмпбелл единой: Супермодели 90-х засветились на модном показе в Париже
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Модный дом Saint Laurent представил в столице моды Париже новую весенне-летнюю коллекцию. Презентация, по традиции состоялась на широкую ногу - под Эйфелевой башней устроили настоящее световое шоу из десятков прожекторов, направленных в небо. Сюрпризом вечера стало появление на подиуме супермодели Наоми Кэмпбелл в брючном костюме - снова актуального - черного цвета.
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Однако, это были еще не все сюрпризы вечера - специальными гостями шоу стали и другие супермодели 90-х: Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Ева Герцигова и Амбер Валлетта. Они с радостью попадали в объективы к фотографам и даже делали общие снимки.
Предлагаем оценить, как сейчас выглядят суперзвезды, которым не было равных 30 лет назад.
- Синди Кроуфорд
- Кейт Мосс
- Ева Герцигова
- Амбер Валлетта и Кейт Мосс
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