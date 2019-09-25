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Елена Зеленская восхитила стильным нарядом на обеде первых леди в США

Комментариев: 9
Первая леди Украины пришла на мероприятие Fashion 4 Development в трендовом брючном костюме.
Елена Зеленская восхитила стильным нарядом на обеде первых леди в США
Елена Зеленская восхитила стильным нарядом на обеде первых леди в США
instagram.com/olenazelenska_official

Пока президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, его супруга Елена Зеленская засветилась на обеде первых леди. Так, сегодня, 25 сентября, Елена посетила ежегодное мероприятие Fashion 4 Development.

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Для официального выхода в свет Зеленская выбрала стильный костюм-тройку нежно-голубого цвета. Наряд состоит из брюк, удлиненного пиджака и жилета. Свой образ  первая леди Украины дополнила туфлями на каблуке и серьгами. В макияже супруга Зеленского сделала акцент на глаза.

“Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу та щирі привітання номінантам!“, - написала в своем Instagram Елена Зеленская..

Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских.

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Теги: Елена Зеленская
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (9)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  25.09.2019, 18:34
Оценка:  -1
гость
крымчанин (аноним) 25.09.2019, 17:55Оценка: -3 - упоротый кацапский чёрт иди на х....у...й.
гость  (аноним)  25.09.2019, 18:32
Оценка:  +1
гость
Покажите её фото в киевских пробках. Утром и вечером.
гость  (аноним)  25.09.2019, 18:25
Оценка:  +1
гость
Лучше дайте фото где она в АТО, в госпитале, с больными детьми. Или хотя-бы на какой-нибудь художественной или книжной выставке. Хватит уже сравнивать ее с Меланией Трамп! Хватит показывать ее костюмы. Покажите лучше интеллект, если возможно!
гость  (аноним)  25.09.2019, 18:18
Оценка:  -1
гость
Сколько же можно писать как Зеленская восхищает весь мир своей неземной красотой. Надоело уже! Это что главная новость дня! Лучше напишите что она хорошего и полезного сделала как первая леди. А то кроме нарядов и ее улыбки до ушей ничего нет.
гость  (аноним)  25.09.2019, 18:15
Оценка:  -2
гость
гость (аноним) 25.09.2019, 18:03

п?зда маринованная!!!!
Она не леди, а жена клоуна!!!!!
Смой макияж и одень касынку .... И получишь её настоящий вид!!!!
Признай правду и повосхищайся СТОпервой "леди" !!!!!!!!
WTF2_сосет_хyй    25.09.2019, 18:14
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
голубые пинжак, брюки, жилетка. даибануццакакаяневъебеннаяхyйнядо усрачки! eбнутые совсем .....
гость  (аноним)  25.09.2019, 18:03
Оценка:  +1
гость
Красивая, элегантная, настоящая ЛЕДИ! всем черноротым, типа в 17.55 на зависть! Пусть захлёбываются в своей злобе, а мы - счастливы!!!!!!!!
крымчанин  (аноним)  25.09.2019, 18:00
Оценка:  -1
крымчанин
Лена Кияшко....
После окончания криворожской школы №95 Елена поступила в местный технический университет, который окончила с красным дипломом. По специальности архитектора не работала. . Реализовала она себя как автор текстов для студии «Квартал 95»
крымчанин  (аноним)  25.09.2019, 17:55
Оценка:  -2
крымчанин
кого эта свинарка могла восхитить?
Меркель, Макрона, арабского принца, Трампа, Миланью или Иванку????
Это инфа только для свинорылых в Укропии !!!!
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