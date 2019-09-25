Елена Зеленская восхитила стильным нарядом на обеде первых леди в США
Пока президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, его супруга Елена Зеленская засветилась на обеде первых леди. Так, сегодня, 25 сентября, Елена посетила ежегодное мероприятие Fashion 4 Development.
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Для официального выхода в свет Зеленская выбрала стильный костюм-тройку нежно-голубого цвета. Наряд состоит из брюк, удлиненного пиджака и жилета. Свой образ первая леди Украины дополнила туфлями на каблуке и серьгами. В макияже супруга Зеленского сделала акцент на глаза.
“Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу та щирі привітання номінантам!“, - написала в своем Instagram Елена Зеленская..
Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу та щирі привітання номінантам!
Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских.
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п?зда маринованная!!!!
Она не леди, а жена клоуна!!!!!
Смой макияж и одень касынку .... И получишь её настоящий вид!!!!
Признай правду и повосхищайся СТОпервой "леди" !!!!!!!!
После окончания криворожской школы №95 Елена поступила в местный технический университет, который окончила с красным дипломом. По специальности архитектора не работала. . Реализовала она себя как автор текстов для студии «Квартал 95»
Меркель, Макрона, арабского принца, Трампа, Миланью или Иванку????
Это инфа только для свинорылых в Укропии !!!!