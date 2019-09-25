Первая леди Украины пришла на мероприятие Fashion 4 Development в трендовом брючном костюме.

Елена Зеленская восхитила стильным нарядом на обеде первых леди в США instagram.com/olenazelenska_official

Пока президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, его супруга Елена Зеленская засветилась на обеде первых леди. Так, сегодня, 25 сентября, Елена посетила ежегодное мероприятие Fashion 4 Development.

Читай также: Визит Владимира и Елены Зеленских в США: Какие наряды выбрала первая леди

Для официального выхода в свет Зеленская выбрала стильный костюм-тройку нежно-голубого цвета. Наряд состоит из брюк, удлиненного пиджака и жилета. Свой образ первая леди Украины дополнила туфлями на каблуке и серьгами. В макияже супруга Зеленского сделала акцент на глаза.

“Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу та щирі привітання номінантам!“, - написала в своем Instagram Елена Зеленская..

Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.