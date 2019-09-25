Селебрити нарвалась на критику поклонников - из-за фото, где она выглядела более "натуральной".

"Никакой пластики": Ким Кардашьян опубликовала фото 20-летней давности instagram.com/kimkardashian

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Американская модель, светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян поразила поклонников новой публикацией в соцсетях. Знаменитость добавила в Инстаграм фото, которому около 20 лет. В кадре - 18-летняя Ким сидит на заднем сиденье автомобиля и широко улыбается на камеру. На девушке - легкий белый наряд и яркие браслеты на руке, а рядом с ней на фоне окна свисает белая вязанная шаль. В подписи Ким указала, что фото сделано во время их с сестрой Хлое поездки в Аризону.

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За считанные часы фото набрало около 2,5 млн. лайков и множество восторженных комментариев, в которых похвалили красоту Ким. Однако, часть фолловеров, увидев фото, раскритиковали звезду за нынешний внешний вид - дескать, “без пластики и совершенствования“ было намного лучше и натуральнее.

К слову, сестры Кардашьян, внешность которых часто кардинально менялась, не любят говорить о том, какие именно пластические операции делали - и это еще больше подогревает интерес публики. После того, как Ким Кардашьян впервые выставила в Сети архивные фото - журналисты часто публикуют комментарии врачей - что именно поменяла звезда. Самым “вероятным“ называют - импланты в "знаменитых" ягодицах Ким, изменение формы носа и скул, удаление комков Биша, а также увеличение и подтяжка груди.

Ранее мы писали, что звездного тренера Марину Боржемскую похвалили в Сети за естественную красоту.

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