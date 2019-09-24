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Дженнифер Лопес похвасталась музыкальными талантами своих детей - видео

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Певица Джей Ло поделилась роликом, на котором ее сын и дочка продемонстрировали музыкальные способности.
Дженнифер Лопес похвасталась музыкальными талантами своих детей - видео
Дженнифер Лопес похвасталась музыкальными талантами своих детей - видео
instagram.com/jlo

Популярная американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес, которой в июле исполнилось 50 лет, поделилась в соцсети семейным роликом и растрогала подписчиков.

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Так, на своей странице в Instagram голливудская звезда опубликовала видео, на котором ее 11-летние двойняшки исполняли песню. Так, в ролике дочь Джей Ло Эмми играла на гитаре, а сын Макс демонстрировал вокальные данные.

“Мое сердце не может принять это ..“, - подписала трогательную публикацию певица.

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Отметим, что Дженнифер Лопес была замужем трижды. Но дети у певицы появились только в третьем браке с исполнителем Марком Энтони. 22 февраля 2008 года у пары родились двойняшки.

Напомним, ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес пригласят на свадьбу всех своих бывших.

 

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: Ivonа bigmir)net

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