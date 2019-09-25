Ведущая добавила в соцсети два снимка, один - с FEDEZ и его женой, а второй - свой с Рафиком .

Страстная пара: Леся Никитюк впечатлила подписчиков новым фото instagram.com/lesia_nikituk/

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Телеведущая Леся Никитюк, которая активно ведет свои странички в соцсетях, снова насмешила подписчиков забавной публикацией. Притом “прикол“ Леси основан, как обычно, на самоиронии. В Инстаграм ведущая добавила два фото - на одном запечатлен страстный поцелуй итальянского певца FEDEZ с супругой - длинноволосой блондинкой, а на другом позирует сама Леся - в обнимку с псом Рафиком.

Доброе утро, - подписала снимок Никитюк.

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Подписчики отметили, что вначале подумали, что на первом фото - Леся, поскольку жена накачанного рэпера - в профиль чем-то похожа на Никитюк. Многие фолловеры написали, что их развеселила публикация Леси - и оставили шуточные комментарии.

Твой преданнее))), - написала певица Оля Полякова.

Иди поцелую 😘 - написал модельер Жан Грицфельд.

Вот приколистка обожнюю тебе😘

Главное - разнообразие 🤣🌹

Спасибо Вам , не поняла прикола🤔сначала , а когда зашла 😂 к нему на страничку 👍. Леся- юмористка

Это она специально, что бы такие как я попались?😀

Рафік, як у казці, перетворився на принца після поцілунку!!! :) Гарна пара!!!

👋Только у меня котейки 😁

Песик кращий

Леся,ти як завжди...😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала своего папу.

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