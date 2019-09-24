Пономарев, Дзидзьо и Федишин похвастались совместной прогулкой на корабле
Известные украинские исполнители Александр Пономарев, Дзидзьо и Ирина Федишин засыпали Сеть совместными фотографиями. Звезды похвастались веселым времяпровождением на корабле.
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Как выяснилось все трое артистов выступили на корпоративе одного из крупнейших в стране радиохолдингов ТАВР Медиа. Мероприятие прошло на острове Великий в Киеве.
“Приємна зустріч у Києві на кораблику з @ponomaryovoleksandr та @dzidzio!“, - поделилась Ирина Федишин.
“Троє на острові, розбираємося хто П'ятниця. Настрій - гуд! Не голодні. Гарного Дня!“, - забавно подписал фото Александр Пономарев.
“Як вам зустріч?“, - лаконично подписал селфи Михаил Хома.
Напомним, ранее Александр Пономарев показал архивное видео с “Танців з зірками 2007“.
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