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Пономарев, Дзидзьо и Федишин похвастались совместной прогулкой на корабле

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Украинские артисты Александр Пономарев, Дзидзьо и Ирина Федишин выступили на корпоративе ТАВР Медиа.
Пономарев, Дзидзьо и Федишин похвастались совместной прогулкой на корабле
Пономарев, Дзидзьо и Федишин похвастались совместной прогулкой на корабле
instagram.com/irynafedyshyn

Известные украинские исполнители Александр Пономарев, Дзидзьо и Ирина Федишин засыпали Сеть совместными фотографиями. Звезды похвастались веселым времяпровождением на корабле.

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Как выяснилось все трое артистов выступили на корпоративе одного из крупнейших в стране радиохолдингов ТАВР Медиа. Мероприятие прошло на острове Великий в Киеве. 

“Приємна зустріч у Києві на кораблику з @ponomaryovoleksandr та @dzidzio!“, - поделилась Ирина Федишин.

“Троє на острові, розбираємося хто П'ятниця. Настрій - гуд! Не голодні. Гарного Дня!“, - забавно подписал фото Александр Пономарев.

“Як вам зустріч?“, - лаконично подписал селфи Михаил Хома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Як вам зустріч?

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Напомним, ранее Александр Пономарев показал архивное видео с “Танців з зірками 2007“.

 

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Теги: Александр Пономарев, Дзидзьо, Ирина Федишин
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Источник: Ivonа bigmir)net

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